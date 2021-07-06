全國民眾都在忍雙北？陳其邁：縣市首長心情能體會

台南市長黃偉哲昨天抨擊柯市長疫苗特權說，全國民眾都在忍給雙北，行政院長蘇貞昌今天表示，不是特權而是需求。高雄市長陳其邁今天在防疫記者會上緩頰，每個人都希望多一點疫苗，地方縣市首長的心情都能夠體會，但國家基於整體防疫政策的需求，高雄尊重且配合。

疫苗數量緊繃，各縣市都在爭搶，希望能多配賦一些劑額。台南市長黃偉哲因此槓上台北市長柯文哲，指為了讓疫情早點緩和下來，同島一命、雙北好大家就好，所以大家都忍耐下來，把疫苗先給北部打，但柯文哲卻還要講「特權」，讓中南部人聽起來格外刺耳。

陳其邁表示，台北市與各地方政府需要多少疫苗，必須是由中央政府根據地方的需求來做判斷，就整個疫苗的施打作業，高雄市會跟中央密切合作。每個人都希望多一點疫苗，地方縣市首長的心情都能夠體會，但國家基於整體防疫政策的需求，高雄尊重且配合。