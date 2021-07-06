邱義仁「不能台獨說」 左正東：向大陸示好可能性不低

國安會前秘書長長邱義仁拋出的「不能台獨說」引發議論。國民黨大陸事務部主任左正東表示，中共黨慶結束，兩岸恐重回緊張局面，身兼民進黨智庫董事長的邱義仁此話釋放向大陸示好的訊號可能性不低，今天民進黨前組織部主任陳昭南說，邱這句話是講給大陸聽的，也印證這樣的猜測。

左正東表示，去年9月18日，共軍30餘架戰機飛入台灣防空識別區，連續數日頻繁演習擾台。蔡英文總統先是在9月22日表示，不能讓別人在台灣領空耀武揚威，將我國空防戰線從防空識別區一下子退到了領空；後在國慶日提出希望促成兩岸有意義對話，為兩岸降溫求穩的急切之心，溢於言表。

左正東說，在共軍開始大規模闖入台灣防空識別區之前，美國衛生部長和國務次卿分別於8月10日和9月17日訪台，9月初美國外交關係協會主席哈斯撰文，呼籲美國改變對兩岸長期以來的「戰略模糊」；共軍在台海空域頻密活動後，倡議「戰略清晰」呼聲升高。

左正東說，邱義仁去年在美參加研討會，即是以「對台戰略模糊性與清晰化」為題，要美大膽轉向戰略清晰，民進黨不會利用美的戰略清晰推動台灣獨立。對照去年的情況，此時邱義仁再拋出「不能台獨論」，不得不讓人猜測是不是兩岸即將陷入危機？還是民進黨要遊說美國改變戰略模糊呢？

左正東指出，從5月疫情升高後，有一段時間共機沒擾台，大陸主動表示願意捐贈疫苗，但遭民進黨政府冷言嘲諷，浪費了兩岸轉向善意循環的大好機會。如今中共黨慶結束，大陸沒有為黨慶營造祥和氣氛的需要，讓人擔心兩岸局勢會不會重回緊張局面。邱義仁此話對大陸示好可能性不低。

其次，美國參議院近日正在審議國務院東亞助卿的任命案，其中自然涉及美國是否轉向「戰略清晰」的討論。雖然美國國安會印太協調官坎貝爾已於5月時表示改變「戰略模糊」非常不利，被提名人康達6月中表示，美國過去以來的長期政策有助於台海穩定，但相關辯論在審議過程必然持續出現。也不排除邱義仁此舉希望強化美國國會推動「戰略清晰」的力道。

左正東說，邱義仁的「不能台獨說」宣告民進黨一路以來推動法理台獨、「制憲入聯」的承諾破產，顯然民進黨內部未必埋單。如立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，修憲委員會還是會談正名等議題，台灣獨立是「革命尚未成功，同志仍需努力」；立委許智傑則解讀，美國不是不支持台獨，而是時機未到。正說明民進黨面對中華民國，充滿人格分裂和言行不一，自然無法取信美國。

左正東表示，面對日趨動盪局勢，與其期待美國戰略清晰、把自己的命運交給他人，不如先誠實面對國人和支持者，把自己的立場講清楚。堅定擁護中華民國憲法既有體制，不但可以凝聚朝野共識、進一步取信世界，還可以讓兩岸關係重回和平穩定，這才是真正的「當家做主」。相信這也是大多數國人最希望看到，對台澎金馬2350萬人最務實、最有利的一條路。