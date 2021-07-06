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李登輝曾孫可望從母姓續香火 基金會：家屬選擇都祝福

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統李登輝的曾孫傳出可能從母姓，延續李家香火。本報系資料照
前總統李登輝的曾孫傳出可能從母姓，延續李家香火。本報系資料照

前總統李登輝去年7月30日辭世，逝世將滿周年，近來傳出李登輝孫女李坤儀產下第3胎，是個男娃，可能從母姓延續李家香火。李登輝基金會表示，恭喜李坤儀老公趙贊凱及李坤儀喜獲麟兒，相信在天上的李前總統必定十分開心，未來不論新生兒從父姓或從母姓，這是家屬選擇的自由，都給予最大的祝福。

根據「鏡週刊」報導，李坤儀去年辦完阿公身後事不久，就得知自己懷孕，7月4日已順利在醫院產下男嬰，趙贊凱也透露，夫妻二人確實聊過小兒子從母姓的議題，目前仍在討論中。

李登輝生前與妻子曾文惠育有1子2女，長子李憲文1950年出生，婚後在1981年生下李坤儀，隔年李憲文因鼻咽癌病逝。李登輝的友人曾提過，當年李憲文過世時，李登輝親手抱著兒子遺體走到太平間，內心十分悲痛，甚至一度考慮退出政壇。

李坤儀2015年12月與愛情長跑7年，在凱渥香港分公司擔任總經理的趙贊凱結婚，2年多後才有喜，但孕期初、中期都十分低調，當時37歲的李坤儀初為人母，曾在臉書分享喜悅。

李坤儀 李登輝 趙贊凱

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