聽新聞
test
0:00 / 0:00
李登輝曾孫可望從母姓續香火 基金會：家屬選擇都祝福
前總統李登輝去年7月30日辭世，逝世將滿周年，近來傳出李登輝孫女李坤儀產下第3胎，是個男娃，可能從母姓延續李家香火。李登輝基金會表示，恭喜李坤儀老公趙贊凱及李坤儀喜獲麟兒，相信在天上的李前總統必定十分開心，未來不論新生兒從父姓或從母姓，這是家屬選擇的自由，都給予最大的祝福。
根據「鏡週刊」報導，李坤儀去年辦完阿公身後事不久，就得知自己懷孕，7月4日已順利在醫院產下男嬰，趙贊凱也透露，夫妻二人確實聊過小兒子從母姓的議題，目前仍在討論中。
李登輝生前與妻子曾文惠育有1子2女，長子李憲文1950年出生，婚後在1981年生下李坤儀，隔年李憲文因鼻咽癌病逝。李登輝的友人曾提過，當年李憲文過世時，李登輝親手抱著兒子遺體走到太平間，內心十分悲痛，甚至一度考慮退出政壇。
李坤儀2015年12月與愛情長跑7年，在凱渥香港分公司擔任總經理的趙贊凱結婚，2年多後才有喜，但孕期初、中期都十分低調，當時37歲的李坤儀初為人母，曾在臉書分享喜悅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言