快訊

獨／北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀確診」 90人遭匡列

83萬人搶先上網登記疫苗…非金馬澎算數嗎？指揮中心回應

唐鳳疫苗意願登記系統上線 王鴻薇諷：望梅止渴

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
COVID-19公費疫苗接種意願登記網站，目前開放第九類、第十類符合資格的民眾預約。圖/報系資料照
COVID-19公費疫苗接種意願登記網站，目前開放第九類、第十類符合資格的民眾預約。圖/報系資料照

政委唐鳳於今公布COVID-19公費疫苗接種意願登記網站，目前開放第九類、第十類符合資格的民眾預約。對於有「天才政委」之稱的唐鳳公布系統，台北市議員王鴻薇批評，完成接種意願登記，不等於成功預約，民眾根本就只能望梅止渴。

王鴻薇說，預約系統共有四個步驟，第一是意願登記、第二是發送簡訊，第三是預約接種，第四才是實際接種疫苗。

王鴻薇指出，一早就有民眾開心的分享自己已經完成了預約。但其實完成意願登記，並不等於已經成功預約到疫苗，還是要看疫苗的到貨狀況來安排。

王鴻薇表示，在疫苗不夠的情形下，對於絕大多數的民眾，預約系統終究也只是安慰劑，大家只能看著完成意願登記的畫面，望梅止渴，至於什麼時候能打到？沒有人知道。

疫苗 王鴻薇 唐鳳

延伸閱讀

唐鳳疫苗預約系統上路離島 楊鎮浯：疫苗施打更有效率

唐鳳疫苗預約系統本島民眾也搶著上誇讚「超穩」

圖卡／唐鳳疫苗預約系統來了！開放這兩對象 操作4步驟看過來

懶人包／唐鳳規畫疫苗預約系統金馬澎試行上路 登記預約4步驟

相關新聞

談解封 陳其邁：再多忍耐 建議雙北做血清學流行病研究

今天全國新增27例本土確診案例、高雄今天沒有新增病例。高雄市長陳其邁說，雙北病例持續減少，但社區隱形傳播鏈仍存在，現在雙...

唐鳳疫苗意願登記系統上線 王鴻薇諷：望梅止渴

政委唐鳳於今公布COVID-19公費疫苗接種意願登記網站，目前開放第九類、第十類符合資格的民眾預約。對於有「天才政委」之...

民進黨拒不在籍投票入公投法 藍黨團：綠委可憐、可悲

國民黨立院黨團主張不在籍投票入公投法，要求立法院開臨時會修法，上午朝野協商卻無共識。國民黨團下午批評，民進黨立員除擋疫苗...

三級警戒下桃園航空城搶辦徵收線上審議 挨批想利用數位落差強渡關山

指揮中心即將宣布7月12日是否微解封，內政部和桃園市政府卻宣布明天（7日）要舉行桃園航空城其他搬遷地區地上物徵收線上審議。在地民眾與民間團體指該案3350戶受影響家庭多半老弱，沒視訊器材，若依建議至指定地點看直播又造成群聚，根本是利用疫情和數位落差阻擋民眾陳情，企圖強渡關山。

達賴喇嘛86歲生日 蔡英文臉書祝賀壽誕快樂

今天是西藏精神領袖達賴喇嘛86歲生日，蔡英文總統在臉書上祝福壽誕快樂，她表示，對於疫情肆虐全球，達賴喇嘛尊者說：「這次的...

柯建銘說國民黨推不在籍投票綁大選 朱立倫：有錯嗎？

四大公投延到年底，中選會表示最快後年才能實施不在籍投票，而且只限定移轉投票。朱立倫回應，民進黨執政最大的特色，就是找千百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。