唐鳳疫苗意願登記系統上線 王鴻薇諷：望梅止渴

政委唐鳳於今公布COVID-19公費疫苗接種意願登記網站，目前開放第九類、第十類符合資格的民眾預約。對於有「天才政委」之稱的唐鳳公布系統，台北市議員王鴻薇批評，完成接種意願登記，不等於成功預約，民眾根本就只能望梅止渴。

王鴻薇說，預約系統共有四個步驟，第一是意願登記、第二是發送簡訊，第三是預約接種，第四才是實際接種疫苗。

王鴻薇指出，一早就有民眾開心的分享自己已經完成了預約。但其實完成意願登記，並不等於已經成功預約到疫苗，還是要看疫苗的到貨狀況來安排。

王鴻薇表示，在疫苗不夠的情形下，對於絕大多數的民眾，預約系統終究也只是安慰劑，大家只能看著完成意願登記的畫面，望梅止渴，至於什麼時候能打到？沒有人知道。