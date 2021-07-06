民進黨拒不在籍投票入公投法 藍黨團：綠委可憐、可悲

國民黨立院黨團主張不在籍投票入公投法，要求立法院開臨時會修法，上午朝野協商卻無共識。國民黨團下午批評，民進黨立員除擋疫苗、擋普篩、擋普發現金、擋臨時會、擋補正公投法、擋不在籍投票，為草菅人命政府擦脂抺粉外，還會做什麼。

國民黨團表示，上午立法院朝野協商，在野黨團一致支持召開臨時會儘速補正公投法，只有一黨獨大、草菅人命、草菅民意的民進黨團杯葛到底，並準備在明天立法院談話會以多數暴力予以否決，民進黨立委可憐、可悲。

國民黨團指出，因疫情三級警戒，反萊豬等4項公投被迫延至12月18日投票，國民黨團提案開臨時會補正公投法，納入「不在籍投票」，就是要為國家建立可長可久的制度，避免12月疫情再生變，公投可能就此被民進黨政府没收。

國民黨團質疑，「不在籍投票法」草案被行政院冰凍整整超過一年，民進黨團今天以一句緩不濟急、找理由封殺不在籍投票。就是把超過七成支持反萊豬、反暫停三接工程的民意當塑膠，把中選會當橡皮圖章，只想利用國會多數抵抗民意。

國民黨團表示，建立不在籍投票制度，是要避免跨縣市人員流動，在疫情下協助中選會早日順利投票，強烈的抗議及讉責不顧百姓死活、阻擋公投、阻擋台灣民主向前邁進的民進黨政府及民進黨團。

國民黨團書記長鄭麗文表示，不在籍投票是為了充分保障人民參政的公民權，不因特殊職業身份、工作環境或身體狀況喪失，更是「民主」與「進步」象徵，民進黨政府有義務幫每個公民實現最基本的投票權利，切勿以政治私利計算。

鄭麗文說，其他國家在疫情下仍可透過不在籍、移轉投票、電子投票等方式，實現國家重大活動；未來疫情可能反覆不定，台灣現在就要跟上先進國家的腳步，應參考國外在疫情中投票前例，若只坐等疫情過去，這只凸顯台灣的落後。