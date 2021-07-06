達賴喇嘛86歲生日 蔡英文臉書祝賀壽誕快樂

今天是西藏精神領袖達賴喇嘛86歲生日，蔡英文總統在臉書上祝福壽誕快樂，她表示，對於疫情肆虐全球，達賴喇嘛尊者說：「這次的危機告訴我們，即便我們分開生活，我們也無法遠離彼此。因此，我們所有人都有責任去實踐慈悲和協助他人。」蔡總統也表示，「他鼓勵大家互相幫助，克服疫情的挑戰。感謝尊者分享智慧，祝福壽誕快樂。」

達賴喇嘛曾三度訪台，分別在1997、2001及2009年，最近一次是2009年由時任高雄市長陳菊等民進黨縣市長聯名邀請，為八八風災災民祈福。

達賴喇嘛去年在前總統李登輝追思會也曾透過影片致意，他說，李登輝對民主貢獻卓著，他敬佩李登輝全力守護台灣民主及中華文化，他也說，身為好友，他時常感念李登輝，也提到李登輝可能在台灣轉世重生，「他的精神將永續伴隨重生。」