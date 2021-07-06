柯建銘說國民黨推不在籍投票綁大選 朱立倫：有錯嗎？

四大公投延到年底，中選會表示最快後年才能實施不在籍投票，而且只限定移轉投票。朱立倫回應，民進黨執政最大的特色，就是找千百個理由來拒絕民眾推動不在籍投票；但在公投法源上本來就已經可以不在籍投票，民進黨還要找任何的理由去推拖就不應該。

民進黨團總召柯建銘說國民黨是拿此藉口，目的是將來要推動大選不在籍投票，朱立倫回嗆，有錯嗎？全世界115個國家選舉都可以不在籍投票、移轉性投票，讓所有的年輕朋友不能在他工作、居住的地方才能投票，非要回到戶籍地才可以投票，有這個道理嗎？所有的朋友應該問一問柯總召，再拖下去是為了是哪一種的政治算計？

受疫情影響，國民黨主席選舉擬延期到10月，目前正在研議投票腹案，朱立倫強調，現在一切以防疫優先，不要造成有任何的社會觀感，認為國民黨在製造政治的紛擾；至於選舉時間點就是按照中常會的決議，等到降為二級後再來討論。

至於是否要試辦不在籍投票，由於黨內在討論通訊投票的可能性。朱立倫表示，國民黨原來在海外的部分就有做通訊投票，至於國內黨員是不是要做移轉性的投票，讓很多同志不必回到高雄、雲林或嘉義投票，可以在居住地就投票，他覺得是可以來研辦。