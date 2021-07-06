居檢者失聯協尋鬧烏龍 中市府：疫管署應加強橫向連繫

台北市5日傳有居家檢疫者失聯，發出協尋公告，最後查證當事人經疾管署衛政單位安排入住陽明山集中檢疫所，成為烏龍失聯。北市府指出，李姓男子入境後就住在集檢所，卻被列入地方政府防疫追蹤系統，指中市府未告知。台中市民政局反駁，這起地方政府群起協尋烏龍，是中央安排後又列入地方政府追蹤系統，建議疾管署加強內部橫向聯繫，避免類似事件重演。

中市民政局長吳世瑋表示，4日下午4點11分接獲衛生福利部邊境管制組劉姓組員來電表示，李姓男子已入境桃園機場，沒錢入住已申請的台北市防疫旅館，民政局人員請示後回覆劉姓組員說明，因李姓民眾無法配合防疫措旅及相關規定，依規安排入住衛福部轄管集中檢疫所進行居家檢疫，衛福部人員對後續處理事宜未再回電。

吳世瑋說，5日下午在防疫追蹤系統發現李姓民眾列管個案，因此人原戶籍在台中南屯區，系統另註明在北市防疫館進行檢疫，但前兩地址均無法尋獲個案，所以個案狀態標注為「失聯」民政局立即請南屯區公所派里幹事追蹤未果，即時通報內政部民政司該員失聯，民政司並回應北市府已同步通報該員失聯。

吳世瑋表示，李員因10幾年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此由疾管署衛政單位安排入住陽明山集檢所，但中央內部橫向聯繫不足，已入住集中檢疫所人員既由疾管署衛政單位進行後續關懷追蹤，就不要再匯送地方政府防疫追蹤系統。

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，一開始當事人填台中的防疫旅館， 不過應該在機場端要手動修改等。目前看起來應該還好