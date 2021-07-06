快訊

獨／北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀確診」 90人遭匡列

83萬人搶先上網登記疫苗…非金馬澎算數嗎？指揮中心回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居檢者失聯協尋鬧烏龍 中市府：疫管署應加強橫向連繫

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府建議疾管署加強內部橫向聯繫，避免類似烏龍事件重演。 圖／民政局提供
台中市政府建議疾管署加強內部橫向聯繫，避免類似烏龍事件重演。 圖／民政局提供

北市5日傳有居家檢疫者失聯，發出協尋公告，最後查證當事人經疾管署衛政單位安排入住陽明山集中檢疫所，成為烏龍失聯。北市府指出，李姓男子入境後就住在集檢所，卻被列入地方政府防疫追蹤系統，指中市府未告知。台中市民政局反駁，這起地方政府群起協尋烏龍，是中央安排後又列入地方政府追蹤系統，建議疾管署加強內部橫向聯繫，避免類似事件重演。

中市民政局長吳世瑋表示，4日下午4點11分接獲衛生福利部邊境管制組劉姓組員來電表示，李姓男子已入境桃園機場，沒錢入住已申請的台北市防疫旅館，民政局人員請示後回覆劉姓組員說明，因李姓民眾無法配合防疫措旅及相關規定，依規安排入住衛福部轄管集中檢疫所進行居家檢疫，衛福部人員對後續處理事宜未再回電。

吳世瑋說，5日下午在防疫追蹤系統發現李姓民眾列管個案，因此人原戶籍在台中南屯區，系統另註明在北市防疫館進行檢疫，但前兩地址均無法尋獲個案，所以個案狀態標注為「失聯」民政局立即請南屯區公所派里幹事追蹤未果，即時通報內政部民政司該員失聯，民政司並回應北市府已同步通報該員失聯。

吳世瑋表示，李員因10幾年沒回台灣，在台灣已被除戶，因此由疾管署衛政單位安排入住陽明山集檢所，但中央內部橫向聯繫不足，已入住集中檢疫所人員既由疾管署衛政單位進行後續關懷追蹤，就不要再匯送地方政府防疫追蹤系統。

中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，一開始當事人填台中的防疫旅館， 不過應該在機場端要手動修改等。目前看起來應該還好

北市 桃園機場 居家檢疫

延伸閱讀

同島一志 醫界捐贈移民署國境人員防疫物資

疾管署遭指疫苗超額施打 陳時中：人員皆符合規定

莫德納來了！盧秀燕：台中周末開67個快打站服務長輩

中市打AZ爆量民眾撲空向隅駡翻 民政局：估算錯誤道歉

相關新聞

唐鳳疫苗意願登記系統上線 王鴻薇諷：望梅止渴

政委唐鳳於今公布COVID-19公費疫苗接種意願登記網站，目前開放第九類、第十類符合資格的民眾預約。對於有「天才政委」之...

民進黨拒不在籍投票入公投法 藍黨團：綠委可憐、可悲

國民黨立院黨團主張不在籍投票入公投法，要求立法院開臨時會修法，上午朝野協商卻無共識。國民黨團下午批評，民進黨立員除擋疫苗...

三級警戒下桃園航空城搶辦徵收線上審議 挨批想利用數位落差強渡關山

指揮中心即將宣布7月12日是否微解封，內政部和桃園市政府卻宣布明天（7日）要舉行桃園航空城其他搬遷地區地上物徵收線上審議。在地民眾與民間團體指該案3350戶受影響家庭多半老弱，沒視訊器材，若依建議至指定地點看直播又造成群聚，根本是利用疫情和數位落差阻擋民眾陳情，企圖強渡關山。

達賴喇嘛86歲生日 蔡英文臉書祝賀壽誕快樂

今天是西藏精神領袖達賴喇嘛86歲生日，蔡英文總統在臉書上祝福壽誕快樂，她表示，對於疫情肆虐全球，達賴喇嘛尊者說：「這次的...

柯建銘說國民黨推不在籍投票綁大選 朱立倫：有錯嗎？

四大公投延到年底，中選會表示最快後年才能實施不在籍投票，而且只限定移轉投票。朱立倫回應，民進黨執政最大的特色，就是找千百...

徐巧芯預約疫苗成功 朱立倫：以為她30歲原來超過50歲

政委唐鳳推出疫苗預約系統今天上線，不過不符第九類、第十類資格的台北市議員徐巧芯卻預約成功。國民黨前主席朱立倫開玩笑說，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。