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日本再贈113萬劑AZ疫苗 民進黨感謝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
日本再贈113萬劑AZ疫苗，民進黨表示感謝。本報系資料照
日本再贈113萬劑AZ疫苗，民進黨表示感謝。本報系資料照

日本今天宣布，再提供台灣113萬劑AZ疫苗，預計於後天送達台灣。民主進步黨發言人謝佩芬表示，民進黨充分感受日本的善意，十分感謝。

謝佩芬說，上月初日本在最短的時間下緊急提供台灣124萬劑疫苗現貨、國會無異議通過支持台灣參加WHA，今天又宣布再贈113萬劑疫苗，預計於8日送達台灣，顯示日本對台灣人民健康之關心。

謝佩芬指出，日本外相茂木敏充在記者會上，再度提到東日本地震時台灣迅速提供捐款，讓日本感到溫馨的援助，並衷心感謝台灣對於日本熱海市土石流災情的迅速慰問；台灣與日本之間長期存在互相關照的情誼，在彼此困難時支持對方，台日友好無庸置疑。

謝佩芬表示，全球疫情爆發以來，由於兩國政府部門間的密切往來，台灣與日本間多次攜手，合作無間，要特別感謝駐日代表謝長廷與第一線外交人員的努力與付出，也呼籲在野黨不要再汙名化友好國家捐贈的疫苗，扭曲了台日間美好的共濟情誼。

謝佩芬指出，在熱海市面對土石流災害之際，民進黨期望居民皆能平安，基於台日間同舟共濟的互助精神，台灣將隨時準備向日方提供必要的幫助。

日本 謝佩芬 AZ疫苗

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