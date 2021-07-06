日副相談「美日聯手保台灣」江啟臣：透過對話降低衝突

日本副首相麻生太郎昨日公開表示，若中國侵犯台灣，美日應一同保衛台灣。國民黨主席江啟臣今日表示，不願意看到衝突，更不樂見戰爭，他鼓勵區域各方應該面對問題，坐下來好好用談的方式來解決問題。

江啟臣表示，對台灣而言，台海安全、區域穩定是最重要的，所有對於台海安全與區域穩定有幫助的作法，我們都願意跟大家好好對話。最重要的是區域中不只是兩岸，還包括涉及這區域的其他國家，大家都應該透過對話方式來解決問題，透過對話方式降低衝突的可能。

江啟臣強調，區域安全及台海安全涉及所有台灣人民生命、財產安全，我們不願意看到衝突，更不樂見戰爭。他鼓勵區域各方應該面對問題，坐下來好好用談的方式來解決問題。