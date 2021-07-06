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批民進黨拒不在籍投票入公投法 陳以信：民主退步擋

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都主張開臨時修公投法，但民進黨團反對，朝野無共識。游錫堃最後宣布明天舉行談話會，進行表決。圖／翻攝國會頻道
立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都主張開臨時修公投法，但民進黨團反對，朝野無共識。游錫堃最後宣布明天舉行談話會，進行表決。圖／翻攝國會頻道

國民黨團主張不在籍投票應入公投法，要求立法院開臨時會修法，上午朝野協商卻無共識。國民黨立委陳以信表示，民進黨基於政治目的，刻意阻擋不在籍投票，意圖利用疫情不讓公投過關，充分證明民進黨本質是反民主，是「民主退步擋」。

陳以信指出，美國疫情嚴重仍能完成總統大選，新加坡也在疫情下完成國會大選，台灣總自豪民主成就，但現連全國公投都被疫情延宕，證明台灣民主有嚴重漏洞，缺乏不在籍投票的選舉，讓台灣民主缺一隻腳，走起路來顛顛簸簸。

陳以信說，國民黨團要求速開臨時會修公投法，納入不在籍投票制度，但民進黨團總召柯建銘竟拿應立專法當藉口，批評通訊投票違反秘密投票違憲，還說中選會準備不及，無法在這次公投使用不在籍投票，這些都是站不住腳的藉口。

陳以信質疑，不立專法就不是法？現在事急先修公投法有何不可？通訊投票就違反秘密投票，那美國人這次通訊投票選總統都選假的嗎？美國人通訊投票就秘密，台灣人通訊投票就不秘密，難道台灣人比較笨？還是民進黨比較笨想不透？

陳以信更提到，現任中選會副主委陳朝建前年在立法院報告時就說過，最快可在今年8月公投實施不在籍投票，因此12月中選會如要開辦，在技術上根本沒問題，現在是腦袋出問題。

陳以信主張，這次不在籍投票入公投法修法，應同時慮及海外有戶籍國人投票權益，可在我國駐外館處設置投開票所，允許國內設籍的海外國人登記移轉投票，如此可兼顧投票公平性與秘密性，滿足憲法保障人民之平等投票權。

投票 公投 陳以信

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