立法院開臨時會修公投法朝野無共識 明談話會表決

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都主張開臨時修公投法，但民進黨團反對，朝野無共識。游錫堃最後宣布明天舉行談話會，朝野將進行表決，在民進黨團人數絕對優勢下，臨時會提案預計將遭封殺。

游錫堃宣布，由於協商各黨團無法達成共識，國民黨團所提召開臨時會的提案，將循例舉行全院委員談話會處理，並於明天上午十時舉行全院委員談話會，由各黨團依比例推派代表發言，民進黨團、國民黨團各推派二人，民眾黨團、時代力量黨團各推派一人。預計各黨團推派發言後將進行表決，國民黨團提案恐遭封殺。

國民黨團總召費鴻泰表示，這次提案只修公民投票法，沒有要處理公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，民進黨團不要汙名化國民黨團的提案，也不要怕國民黨團會突襲疫苗、紓困等臨時提案，而是要完備公投法不足之處。

費鴻泰指出，去年5月中選會就把「公民投票不在籍投票法草案」送至行政院，不知是行政院怠惰還是民進黨團有意見，一直沒有審查。現在公投已延後至年底，若年底疫情仍未減緩，難道還要再延。

民眾黨團總召邱臣遠說，不在籍投票在任何時間談都很敏感，但現在是好的時機，不希望國民黨、民進黨30年來的爭論，影響公民權利前進的機會；況且中選會去年五月就完成相關會議評估、決議，也召開公聽會，草案也已送行政院，臨時會只要一個星期就可處理，這也是一個急迫性法案。

時力黨團總召邱顯智說，召開臨時會是要公投法制程序做進一步的完備，包括公投延後舉行的規定應明確化，同時以法律明定不在藉移轉投票的制度；同時時力也主張應進行紓困條例相關的修正，主要是針對承租人與出租人之間關係的議題。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨說修法是為了這次公投，但其草案寫法沒有急迫性，立法原則與目的悖離，也根本趕不及12月18日；民進黨團反對召開臨時會，而且不在籍投票應以專法定之，訂定全國性公民投票不在籍投票法。

柯建銘說，看完國民黨所提的公投法修正草案內容，除了有2條條文在講延期要明確化，但現有法制已足夠，其他20條條文全部在講通訊投票，但根據憲法及憲法增修條文規定，選舉要以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之下，通訊投票無法秘密投票，甚至可能造成賄選、違憲問題。

柯建銘直言，國民黨團提案是司馬昭之心，根本是在搞政治。費鴻泰則奉勸柯建銘，身為立法院最資深立委，要做民主進步的巨石，而不是阻擋進步的石頭。