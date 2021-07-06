快訊

未煮熟肉中常見弓形蟲寄生蟲！研究發現：可能與這種癌有關

立法院開臨時會修公投法朝野無共識 明談話會表決

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都主張開臨時修公投法，但民進黨團反對，朝野無共識。圖／翻攝國會頻道
立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都主張開臨時修公投法，但民進黨團反對，朝野無共識。圖／翻攝國會頻道

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民眾黨團、時力黨團都主張開臨時修公投法，但民進黨團反對，朝野無共識。游錫堃最後宣布明天舉行談話會，朝野將進行表決，在民進黨團人數絕對優勢下，臨時會提案預計將遭封殺。

游錫堃宣布，由於協商各黨團無法達成共識，國民黨團所提召開臨時會的提案，將循例舉行全院委員談話會處理，並於明天上午十時舉行全院委員談話會，由各黨團依比例推派代表發言，民進黨團、國民黨團各推派二人，民眾黨團、時代力量黨團各推派一人。預計各黨團推派發言後將進行表決，國民黨團提案恐遭封殺。

國民黨團總召費鴻泰表示，這次提案只修公民投票法，沒有要處理公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法，民進黨團不要汙名化國民黨團的提案，也不要怕國民黨團會突襲疫苗、紓困等臨時提案，而是要完備公投法不足之處。

費鴻泰指出，去年5月中選會就把「公民投票不在籍投票法草案」送至行政院，不知是行政院怠惰還是民進黨團有意見，一直沒有審查。現在公投已延後至年底，若年底疫情仍未減緩，難道還要再延。

民眾黨團總召邱臣遠說，不在籍投票在任何時間談都很敏感，但現在是好的時機，不希望國民黨、民進黨30年來的爭論，影響公民權利前進的機會；況且中選會去年五月就完成相關會議評估、決議，也召開公聽會，草案也已送行政院，臨時會只要一個星期就可處理，這也是一個急迫性法案。

時力黨團總召邱顯智說，召開臨時會是要公投法制程序做進一步的完備，包括公投延後舉行的規定應明確化，同時以法律明定不在藉移轉投票的制度；同時時力也主張應進行紓困條例相關的修正，主要是針對承租人與出租人之間關係的議題。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨說修法是為了這次公投，但其草案寫法沒有急迫性，立法原則與目的悖離，也根本趕不及12月18日；民進黨團反對召開臨時會，而且不在籍投票應以專法定之，訂定全國性公民投票不在籍投票法。

柯建銘說，看完國民黨所提的公投法修正草案內容，除了有2條條文在講延期要明確化，但現有法制已足夠，其他20條條文全部在講通訊投票，但根據憲法及憲法增修條文規定，選舉要以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之下，通訊投票無法秘密投票，甚至可能造成賄選、違憲問題。

柯建銘直言，國民黨團提案是司馬昭之心，根本是在搞政治。費鴻泰則奉勸柯建銘，身為立法院最資深立委，要做民主進步的巨石，而不是阻擋進步的石頭。

投票 國民黨 民進黨

延伸閱讀

留學生盼疫苗證明 費鴻泰：潘文忠躲電話不回應

立院是否召開臨時會 游錫堃召集朝野協商

綠反對開臨時會修公投法 費鴻泰：勿找藉口帶風向

陳文成命案40年 游錫堃：提醒台灣民主自由難得而珍貴

相關新聞

立法院開臨時會修公投法朝野無共識 明談話會表決

立法院國民黨團提案召開臨時會處理公投法部分條文修正，推動不在籍投票制度，院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，國民黨團、民...

【罷昶隱憂／上】林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

上周五環南市場出現41例確診，包括指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲及經濟部長王美花大陣仗跑去現場開記者會，還安排了「刺客殺手」無黨籍立委林昶佐，原本環南市場這局的苦主應是台北市長柯文哲，沒想到林昶佐大聲訓斥柯文哲「說廢話」，一旁的自治會長林勝東卻搶過麥克風嗆聲林昶佐，林昶佐從殺球反成箭靶。但其實過去柯文哲與林昶佐互動密切，柯還曾多次為林站台，如今這一局不僅炸出了林昶佐政治生命的大危機，也讓萬華區的綠白爭戰又起了化學變化。

進不了環南市場拜票？林郁方：編造謊言博版面很低級

環南市場會長林勝東為攤商防疫問題公開嗆聲泛綠立委林昶佐，成為新聞熱區，卻波及前立委林郁方，指他選舉時因林勝東無法進入巿場...

民進黨到生死關頭？綠委：不至於這麼嚴重

針對這次疫情危機處理，台灣民意基金會董事長游盈隆認為民進黨已經到了生死關頭，民進黨立委許智傑說，疫情跟疫苗是民調下跌的主...

海地駐台新大使潘恩來了 蔡英文讚年輕有為

蔡英文總統今天上午接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，盼兩國持續...

民進黨內「倒蘇起跑」？蘇揆：我每天想的就是工作

對於媒體報導指民進黨內出現「倒蘇起跑」聲音，行政院長蘇貞昌今（6）日受訪表示，行政院長是一個非常辛苦的工作，「我每天想的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。