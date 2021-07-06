進不了環南市場拜票？林郁方：編造謊言博版面很低級

環南市場會長林勝東為攤商防疫問題公開嗆聲泛綠立委林昶佐，成為新聞熱區，卻波及前立委林郁方，指他選舉時因林勝東無法進入巿場拜票。但林郁方否認此事，並披露他和「阿東」相識十幾年，「謠言」帶給林勝東極大困擾和不爽，批評編造謊言恣意傷人者很低級！

環南市場會長林勝東日前為攤商防疫問題公開嗆聲泛綠立委林昶佐，台北市中正萬華區市議員鍾小平宣稱，過去同選區國民黨候選人林郁方和林昶佐競選時，也曾前往環南市場拜票，但因為林勝東早已經先陪林昶佐跑完並交代攤商支持，結果最後林郁方還被攤商趕出來。

林郁方昨在臉書發文表示，環南市場會長阿東在關鍵時刻挺身而出，說出萬華居民和環南攤商心裏的委屈和不滿，贏得萬華人和全國多數民衆的喝采！

林郁方説，此時，卻有某議員試圖博版面，「偽稱」一年半前他去環南市場拜票時，阿東不理他們，攤商還把他們趕了出去。事實上，當時環南的會長是陳正宗，從頭到尾陪他們拜票，議員郭昭巖、里長洪天化和主任林冠勳也都在現場。人証很多，照片還在，不容他人污蔑！

林郁方說，他和「阿東」相識十幾年，他們昨天通了電話，也互傳了簡訊。這起無中生有和刻意分化的「謠言」當然帶給林勝東極大困擾和不爽。

林郁方說，政治人物想引人注意無可厚非，編造謊言恣意傷人卻很低級！