民進黨到生死關頭？綠委：不至於這麼嚴重

針對這次疫情危機處理，台灣民意基金會董事長游盈隆認為民進黨已經到了生死關頭，民進黨立委許智傑說，疫情跟疫苗是民調下跌的主因，但還不至於到生死交關這麼嚴重，現在疫情看起來剩下台北比較嚴重，指揮中心也已進駐台北協助，疫情也逐漸在控制之中，有信心可以壓住疫情，希望全國人民一起努力，尤其在微解封之後，大家還是要繼續小心為要。

許智傑說，現在全世界疫苗大缺貨，亞洲除了中國和日本之外。疫苗幾乎都不足，澳洲人口數和台灣差不多，拿到的疫苗總數只有台灣的5分之1左右，也感謝美日伸出援手，我自購疫苗也陸續到貨，民眾在疫情控制且打完疫苗之後，怨氣才能漸漸消除，民調才會有回升的可能，我們繼續努力，對政府及台灣人民有信心。

至於，國民黨今開記者會再批食藥署疫苗特權，許智傑說，民進黨在反疫情，國民黨在反政治，為反對而反對．什麼都可以罵，反AZ又一堆人跑去打AZ，美日送我們疫苗一下子酸太少，一下子又酸疫苗乞丐。陳時中買疫苗一下子說再貴也要買，一下子又說買太貴要彈劾。「國民黨唯一不敢反對就是中國疫苗」，已經讓人民看破腳手腳。