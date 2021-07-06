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海地駐台新大使潘恩來了 蔡英文讚年輕有為

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，盼兩國持續深化夥伴關係。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，盼兩國持續深化夥伴關係。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接受海地共和國新任駐台特命全權大使潘恩（Roudy Stanley Penn）呈遞到任國書，盼兩國持續深化夥伴關係。

潘恩曾留學義大利取得公共行政及選舉政策碩士，在奉派台灣之前，曾擔任海地司法及公共安全部、公共政策委員會政治顧問及海地選舉委員會發言人，也擔任過海地「POLITICO TECH」公關公司總經理等職位。蔡總統今天致詞時，稱讚潘恩年輕有為，在公部門及民間企業的資歷完整、表現亮眼。這次來台履新，也代表了海地對兩國邦誼的重視。

蔡總統表示，今天非常高興接受海地潘恩呈遞到任國書，她要代表中華民國台灣政府及人民，表達最誠摯的歡迎。

蔡總統指出，今年4月，兩國建交滿65年，回顧這幾年來，台灣和海地在醫療衛生、農業、教育等領域持續密切交流，也展開各項基礎建設的合作計畫，創造了許多成果。過去一年多來，兩國也一起面對疫情的挑戰。去年，台灣與各國合作，舉辦了拉美及加勒比海地區第1屆「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，海地也共同參與。

蔡總統也再次感謝海地總統摩依士（Jovenel Moïse）在去年聯合國大會發言，支持台灣的國際參與；她也請潘恩向摩依士轉達來自台灣的感謝和問候。

蔡總統說，期盼在潘恩的協助下，兩國持續深化夥伴關係，特別是潘恩經驗豐富，對公共政策非常熟稔，相信在兩國各領域的合作上，可以提供許多寶貴的意見。最後，蔡總統提到，這次派任也是潘恩第一次來到台灣，她要再次表達歡迎之意，並祝福工作順利圓滿。

加勒比海地區 公共政策

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