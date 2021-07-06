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未煮熟肉中常見弓形蟲寄生蟲！研究發現：可能與這種癌有關

日將再提供我國113萬劑疫苗 外交部表達由衷感謝

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
日本政府六月初贈送我國124萬劑AZ疫苗，今宣布再贈台113萬劑，後天出貨。本報資料照片
日本政府六月初贈送我國124萬劑AZ疫苗，今宣布再贈台113萬劑，後天出貨。本報資料照片

外交部今天表示，日本外相茂木敏充於今天宣布將再提供台灣113萬劑AZ疫苗，協助我國對抗新冠肺炎疫情，並訂於本月8日運抵台灣。對於日本再次伸出援手協助我國抗疫，外交部謹代表台灣政府及人民表達由衷感謝。

茂木敏充今天在例行記者會宣布，將追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，並在後天運送。這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗後，再次捐贈台灣。

外交部表示，當前全球疫情持續擴散，國際疫苗供貨依然吃緊，日本在面臨自身嚴峻疫情之際，再度伸出友誼援手協助我國對抗疫情，日方的義舉在台灣國內引起熱烈迴響。日本各界友人積極為支援我國疫苗而發聲奔走，令人動容；對日方的隆情厚誼，我國政府與人民深刻銘謝在心。

AZ疫苗 日本 疫情

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