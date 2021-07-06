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蔡英文感謝日本再捐113萬劑AZ疫苗 祝福東奧賽事順利

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在臉書上表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗。本報資料照片
蔡英文總統今天在臉書上表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗。本報資料照片

日本外務大臣茂木敏充今天宣布將捐贈台灣第二批AZ疫苗，預計8日抵達，蔡英文總統今天在臉書上表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗；她也祝福即將展開的東京奧運賽事順利。

蔡總統說，繼上次的124萬劑AZ疫苗，感謝日本再次提供疫苗，成為我國對抗疫情最堅實的力量。我國會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人因「友情的疫苗」而降低染疫風險。

蔡總統說，東京奧運開幕在即，東奧的舉行，不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。「台灣選手會做最好的準備，也非常期待前往日本一同參加競技，共同讓疫情中展開的東京奧運更加精彩，振奮全世界的人們，一起走出疫情陰霾。東奧加油！台灣加油！」

東京奧運 AZ疫苗 疫情

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