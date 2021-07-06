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日副相重大發言 綠委：台灣安全已成日本利益最大紅線
日本副首相麻生太郎昨公開表示，若中國侵犯台灣，美日應一同防衛台灣。民進黨立委王定宇說，台灣安全已成日本國家利益最大紅線，從模糊走向清晰，也從過去忌憚中國轉變成公開遏止中國的擴張主義，「這是日本政府現任閣員當中，最重大的發言。」
王定宇說，事實上現在這重大政策轉變牽涉到區域安全、日本國防政策和美日之間默契．更重要的是日本對台政策的差異，近2年來，從日本防長、次防長、外長、到菅義偉首相，場合從日本參與的各2+2會談、G7、東協、歐盟、到美日領袖高峰會，再增加副首相麻生的公開談話，可以看出日本的區域安全、對台政策都有明顯而重大的改變。
王定宇表示，台灣安全是日本國家利益最大的紅線，從過去忌憚中國轉變成公開遏止中國的擴張主義，中國壓力已不是優先考量，中國若犯台，日本的生命脈將被中國控制，中國可出第一島鏈，還是老話一句台灣安全要靠自己，但有國家對台灣有利要來幫台灣的忙，何樂而不為 ，對台灣穩定安全是有正面幫助。
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