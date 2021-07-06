快訊

日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

唐鳳疫苗預約系統今上線試辦 預約4步驟看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨提案開臨時會修公投法 時力支持籲一併檢討紓困

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院時代力量黨團今於朝野協商前舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
立法院時代力量黨團今於朝野協商前舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

立法院國民黨團提案召開第2次臨時會，修改公投法並納入不在籍投票。時代力量黨團今於朝野協商前舉行記者會表示，支持召開臨時會，除了修改公投法外，也應針對紓困方案進行一併檢討。

時代力量黨團總召邱顯智指出，紓困應該要精準投放到需要的人身上，針對直接停業的產業，應讓勞工可直接申請紓困，以免透過雇主申請，雇主卻不願意給勞工；另等待入伍及剛退伍的2萬名役男，也因疫情無法找工作，國防部及役政署應規畫紓困方案，幫助他們度過難關。

時代力量立委陳椒華表示，樂見中選會因應疫情延期公投，但目前變種病毒疫情仍是未知數，公投法修正有必要性，希望納入不在籍投票，時力2019年也已提出相關修正草案，將在臨時會中再次提出，另臨時會中也會討論弱勢族群房租的紓困補貼，內政部原預定明年才會通過，但「到時大家都餓死了，紓困還有用嗎？」應檢討並盡速發放。

時代力量立委王婉諭說，部分工時人員紓困以4月30日在保為標準，十分不合理，許多部分工時人員採日加保，有可能剛好這天沒投保，就不符合資格，應4月份有7天以上投保就要納入紓困；另針對藝文產業兼職人員，應比照自營工作者的紓困方案，並給予成本補貼。

邱顯智補充，臨時會中也將提出防疫條例的修正草案，主要針對調整承租人跟出租人之間的權利、義務關係，目前我國民法規定如果積欠房租2個月以上，出租人可以終止租約，但因疫情許多人已繳不出房租，應改為積欠4個月才可以終止，另承租人如果因疫情導致收入減損，可提出減少租金，如果沒辦法達成協議，應賦予承租人可以請求終止租約的權力。

時代力量 疫情 公投

延伸閱讀

打工紓困領不到？他揭4月30日「神秘巧合」 網氣炸：是發的多不甘願

北市疫苗施打屢傳爭議 邱顯智：威權領導者下達僵化KPI

「疫苗決策很多疏失」 時力要陳時中公開認錯

不只時代力量要求開放民間快篩 綠委也疾呼開放

相關新聞

周刊指陳建仁、顧立雄將接替蘇貞昌 總統府：不實臆測

周刊王今天報導，民進黨內對於行政院長蘇貞昌推出的紓困政策不滿，醞釀「倒蘇」，包括前副總統陳建仁及國安會秘書長顧立雄都在牛...

立院是否召開臨時會 游錫堃召集朝野協商

國民黨立院黨團希望公投能實施不在籍投票，提案立法院召開臨時會，修改公投法，立法院長游錫堃上午召集朝野協商。游錫堃協商前受...

日副相重大發言 綠委：台灣安全已成日本利益最大紅線

日本副首相麻生太郎昨公開表示，若中國侵犯台灣，美日應一同防衛台灣。民進黨立委王定宇說，台灣安全已成日本國家利益最大紅線，...

國民黨提案開臨時會修公投法 時力支持籲一併檢討紓困

立法院國民黨團提案召開第2次臨時會，修改公投法並納入不在籍投票。時代力量黨團今於朝野協商前舉行記者會表示，支持召開臨時會...

【專家之眼】蔡政府為了自己 民主公投都可以犧牲

中選會考量疫情與防疫必要，將原訂八月底的公投延期四個月辦理。目前國內三級管制仍未下降，加上疫苗覆蓋率極低，延期辦理方向正...

【圖輯】照片看歷史／1995年國內最小換心人 慶祝重生

1995年7月6日年僅九歲的葉小妹妹，在獲得心臟移植前一度奄奄一息，她在3月有幸獲得一名比她重30公斤的捐心者，兩者體重懸殊，不僅創下全球罕見的個案，她也成為國內年紀最小的換心人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。