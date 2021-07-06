國民黨提案開臨時會修公投法 時力支持籲一併檢討紓困

立法院國民黨團提案召開第2次臨時會，修改公投法並納入不在籍投票。時代力量黨團今於朝野協商前舉行記者會表示，支持召開臨時會，除了修改公投法外，也應針對紓困方案進行一併檢討。

時代力量黨團總召邱顯智指出，紓困應該要精準投放到需要的人身上，針對直接停業的產業，應讓勞工可直接申請紓困，以免透過雇主申請，雇主卻不願意給勞工；另等待入伍及剛退伍的2萬名役男，也因疫情無法找工作，國防部及役政署應規畫紓困方案，幫助他們度過難關。

時代力量立委陳椒華表示，樂見中選會因應疫情延期公投，但目前變種病毒疫情仍是未知數，公投法修正有必要性，希望納入不在籍投票，時力2019年也已提出相關修正草案，將在臨時會中再次提出，另臨時會中也會討論弱勢族群房租的紓困補貼，內政部原預定明年才會通過，但「到時大家都餓死了，紓困還有用嗎？」應檢討並盡速發放。

時代力量立委王婉諭說，部分工時人員紓困以4月30日在保為標準，十分不合理，許多部分工時人員採日加保，有可能剛好這天沒投保，就不符合資格，應4月份有7天以上投保就要納入紓困；另針對藝文產業兼職人員，應比照自營工作者的紓困方案，並給予成本補貼。

邱顯智補充，臨時會中也將提出防疫條例的修正草案，主要針對調整承租人跟出租人之間的權利、義務關係，目前我國民法規定如果積欠房租2個月以上，出租人可以終止租約，但因疫情許多人已繳不出房租，應改為積欠4個月才可以終止，另承租人如果因疫情導致收入減損，可提出減少租金，如果沒辦法達成協議，應賦予承租人可以請求終止租約的權力。