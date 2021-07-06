【專家之眼】蔡政府為了自己 民主公投都可以犧牲

中選會考量疫情與防疫必要，將原訂八月底的公投延期四個月辦理。目前國內三級管制仍未下降，加上疫苗覆蓋率極低，延期辦理方向正確，但政府只是延期，不思制度興革，卻也太過消極。而且萬一四個月後疫情再起，只能一延再延，別無他法？

雖然公投舉辦日期由《公投法》所明定，但如果因疫情需要，現行《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》第7條，已概括授權中央疫情中心指揮官「得實施必要之應變處置或措施」；但如要延期，應由指揮官下令，中選會為之，難免爭議。

進一步而論，以新冠肺炎全球發展來看，未來不僅人們恐須學習與之共生，群體生活模式也可能不時受到疫情起伏影響。面對突如其來的疫情，現行特別條例的緊急授權或許可被接受，但如果疫情已經往常態方向發展，在面對民主國家定期改選、政權交替或公投複決等涉及民主憲政基本運作的重要問題時，正當性就會顯得不足。因為如果疫情看不到終點，難道我們必須讓總統、政府與國會無限期延任？這恐怕根本動搖了民主制度的核心。

中選會調查，世界各國或地區疫情爆發期間辦理選舉與公投，其中78個國家或地區選擇延期，但多數的122個維持正常辦理。延辦公投，讓台灣成為世界的少數，缺乏多元投票方式，恐怕才是主因。要讓台灣民主憲政運作不受病毒疫情干擾，多元投票制度的設計與立法，此時正是契機。

去年底美國總統大選，有超過1億的選民提前投票，這個數字已佔總投票數的3分之2，更是上一屆總統大選投票人數的8成。美國之所以可以在疫情最高峰之際，順利進行總統大選並完成政府輪替改組，自然歸功於整體提前投票制度的成熟。除了我們熟知的郵寄通信投票外，美國近年更推動選務改革，讓選民可以在投票日的三週前，就在購物中心或其他公共場所設立的投票設備中進行投票。

換言之，美國此次總統大選共開出1.6億張選票，不是集中在當天投下，而是選民在三週之中，分時異地進行的結果。

此次公投之所以必須延後，最大原因在於投票時間是《公投法》第23條訂死為每兩年八月第四個週六舉行，在一天之內讓全國人民大規模流動與群聚，疫情失控之風險自然非中選會與疫情指揮中心所能承受，只好延後迴避。如果我們能彈性增加為兩天分批進行投票，人流至少可以降載一半；如果能加速落實《公投法》第25條不在籍投票的規定，通信投票或電子投票更可讓群聚的憂慮大減。

不在籍投票倡議已久，過去始終因綠營擔憂海外灌票而受阻，但未嘗不能以台灣與離島先行？無奈政治考量卡關，至今難除。

罷免維持但公投延後，此套標準亦讓人不解，難道中選會認證台中防疫成效優於全台？面對疫情，民眾生活與各行各業都被迫調整，選舉與公投之辦理沒有理由一層不變，無所作為，只能以延期一招因應變局，難道蔡政府為了自己，民主公投都可以犧牲？