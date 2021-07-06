快訊

直播／疫苗預約系統將上線 唐鳳說明操作步驟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】蔡政府為了自己 民主公投都可以犧牲

聯合報 / 黎家維／台灣治理協會特約研究員
中選會公布原定8月28日舉行的公投，因疫情改於12月18日投票。圖／聯合報系資料照片
中選會公布原定8月28日舉行的公投，因疫情改於12月18日投票。圖／聯合報系資料照片

中選會考量疫情與防疫必要，將原訂八月底的公投延期四個月辦理。目前國內三級管制仍未下降，加上疫苗覆蓋率極低，延期辦理方向正確，但政府只是延期，不思制度興革，卻也太過消極。而且萬一四個月後疫情再起，只能一延再延，別無他法？

雖然公投舉辦日期由《公投法》所明定，但如果因疫情需要，現行《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》第7條，已概括授權中央疫情中心指揮官「得實施必要之應變處置或措施」；但如要延期，應由指揮官下令，中選會為之，難免爭議。

進一步而論，以新冠肺炎全球發展來看，未來不僅人們恐須學習與之共生，群體生活模式也可能不時受到疫情起伏影響。面對突如其來的疫情，現行特別條例的緊急授權或許可被接受，但如果疫情已經往常態方向發展，在面對民主國家定期改選、政權交替或公投複決等涉及民主憲政基本運作的重要問題時，正當性就會顯得不足。因為如果疫情看不到終點，難道我們必須讓總統、政府與國會無限期延任？這恐怕根本動搖了民主制度的核心。

中選會調查，世界各國或地區疫情爆發期間辦理選舉與公投，其中78個國家或地區選擇延期，但多數的122個維持正常辦理。延辦公投，讓台灣成為世界的少數，缺乏多元投票方式，恐怕才是主因。要讓台灣民主憲政運作不受病毒疫情干擾，多元投票制度的設計與立法，此時正是契機。

去年底美國總統大選，有超過1億的選民提前投票，這個數字已佔總投票數的3分之2，更是上一屆總統大選投票人數的8成。美國之所以可以在疫情最高峰之際，順利進行總統大選並完成政府輪替改組，自然歸功於整體提前投票制度的成熟。除了我們熟知的郵寄通信投票外，美國近年更推動選務改革，讓選民可以在投票日的三週前，就在購物中心或其他公共場所設立的投票設備中進行投票。

換言之，美國此次總統大選共開出1.6億張選票，不是集中在當天投下，而是選民在三週之中，分時異地進行的結果。

此次公投之所以必須延後，最大原因在於投票時間是《公投法》第23條訂死為每兩年八月第四個週六舉行，在一天之內讓全國人民大規模流動與群聚，疫情失控之風險自然非中選會與疫情指揮中心所能承受，只好延後迴避。如果我們能彈性增加為兩天分批進行投票，人流至少可以降載一半；如果能加速落實《公投法》第25條不在籍投票的規定，通信投票或電子投票更可讓群聚的憂慮大減。

不在籍投票倡議已久，過去始終因綠營擔憂海外灌票而受阻，但未嘗不能以台灣與離島先行？無奈政治考量卡關，至今難除。

罷免維持但公投延後，此套標準亦讓人不解，難道中選會認證台中防疫成效優於全台？面對疫情，民眾生活與各行各業都被迫調整，選舉與公投之辦理沒有理由一層不變，無所作為，只能以延期一招因應變局，難道蔡政府為了自己，民主公投都可以犧牲？

投票 疫情 公投

延伸閱讀

藍盼陳柏惟罷免案與公投同日 李進勇：16日討論

影／國民黨團拜會中選會 推公投不在籍投票

公投延期陳柏惟罷免不延 江啟臣：台中人的命就不重要嗎

公投延投於法無據？藍黨團：臨時會修公投法、推不在籍

相關新聞

邱義仁稱美不贊成台獨 江問蔡：為何還騙台灣人

國安會前秘書長邱義仁指出，美國根本不贊成台獨。國民黨主席江啟臣昨表示，應該要問蔡英文總統怎麼看邱義仁的發言，她是不是贊成...

【專家之眼】蔡政府為了自己 民主公投都可以犧牲

中選會考量疫情與防疫必要，將原訂八月底的公投延期四個月辦理。目前國內三級管制仍未下降，加上疫苗覆蓋率極低，延期辦理方向正...

【圖輯】照片看歷史／1995年國內最小換心人 慶祝重生

1995年7月6日年僅九歲的葉小妹妹，在獲得心臟移植前一度奄奄一息，她在3月有幸獲得一名比她重30公斤的捐心者，兩者體重懸殊，不僅創下全球罕見的個案，她也成為國內年紀最小的換心人。

推不在籍投票 藍籲開臨會 綠反對

中選會宣布四項公投案延至十二月十八日投票，但國民黨立院黨團質疑公投延期缺乏法源，提案立法院下周召開臨時會，補正公投法，讓...

綠反對開臨時會修公投法 費鴻泰：勿找藉口帶風向

立法院長游錫堃6日將召集朝野協商，討論國民黨立法院黨團提案召開臨時會審議修公投法事宜。民進黨立法院黨團總召柯建銘已持反對...

不怕北農群聚確診 韓國瑜拜樹頭向北農訂數十箱農產品

北農、環南、第一市場接連爆發群聚確診。曾任北農總經理的高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，前陣子他向台北農產公司訂的農產品已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。