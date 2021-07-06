綠反對開臨時會修公投法 費鴻泰：勿找藉口帶風向

立法院長游錫堃6日將召集朝野協商，討論國民黨立法院黨團提案召開臨時會審議修公投法事宜。民進黨立法院黨團總召柯建銘已持反對態度，國民黨團總召費鴻泰表示，執政黨對議案還沒審查就開始亂造謠，如此作法非常不民主。

柯建銘表示，不在籍投票應以專法定之，民進黨團反對召開臨時會，國民黨是假不在籍投票之名，行通訊投票之實，但憲法規定投票要秘密為之，通訊投票違憲。

費鴻泰表示，為避免全面施行不在籍投票會引發過多爭議，國民黨團本次提案只修「公民投票法」，沒有處理「公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法」，請柯建銘不要當烏賊，一直亂吐黑墨汁，惡意構陷國民黨團，其心可議，極不可取。

費鴻泰表示，國民黨團所提公投法修正案第25條之4明定，辦理通訊投票者，必須本人拿著身分證到戶籍所在地向戶政機關以書面提出申請，同條亦授權中選會對郵遞寄回方式另訂辦法，甚至增訂罰則對干預通訊投票影響結果之行為予以嚴懲。如此一來可杜絕海外人士或綠營所謂的敵對滲透干預通訊投票的問題。

費鴻泰說，若對此仍無法釋疑，可以在修法時再好好討論，不用急著抹黑造謠，如果通訊投票會有「買票」、「政治算計」等問題，請最愛引進萊豬的民進黨，看一下其他國家通訊投票怎麼進行，也可以研究拿到大量通訊投票者支持的美國總統拜登，他是怎麼贏的。

費鴻泰也反酸，身為執政黨團的總召這麼不相信通訊投票，難道也覺得執政無能，因此不相信政府防弊、抓賄能力？如果真的這麼害怕、擔心，國民黨團也可以以配合修正相關條文，執政黨對於議案還沒審查就開始亂造謠，如此作法非常不民主。

費鴻泰說，國民黨團為因應疫情所帶來的衝擊，避免民眾為返鄉投票而大規模移動，因而提出「公民投票法部分條文修正草案」，訂定「不在籍投票」。選民在選舉日因某些特殊因素無法到指定的投票所親自投票時，可事先向選務機關申請，以其他合法方式行使投票權的制度 。綜整各國不在籍投票作法，可分為移轉投票、通訊投票、代理投票、提前投票、設置特別投票所等方式。

他也說，在美國、英國、日本、韓國、德國、澳洲等民主國家，不在籍投票的制度早已行之有年，台灣卻還停留在「技術」討論階段，為提升公民政治參與度，國民黨團認為不在籍投票應早日完成立法，以保障國民參政權利。

費鴻泰說，民進黨在立法院占有多數，國民黨團提案豈會容易通過？此時他們提出公投法修正草案，是為了解決疫情對公民行使投票權面臨的困境，呼籲民進黨不要再找藉口，惡意帶風向，一起好好面對疫情下的民主投票改善課題。