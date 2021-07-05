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林靜儀再轟柯文哲 「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨前立委林靜儀。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林靜儀。圖／聯合報系資料照片

北市疫情緊繃，民進黨前立委林靜儀連日砲轟台北市長柯文哲，她今天表示，台北市從5月到現在，某些群聚感染能維持悶燒沒有爆，是全台灣一起三級警戒的關係。她更批柯文哲，「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業。」

林靜儀說，台北市市場專案1篩多確診9人、虎林專案篩到2例、中正區社區新增7例。她質疑，北市以「有來篩檢的」陽性率不高（沒來篩檢的有多少感染就不得而知，這叫做抽樣誤差），認為看起來不像「爆發」，所以疫情有「控制住」？

林靜儀說，不要忘了現在是三級警戒，出門在外沒有拿下口罩的機會，加上雙北市民多數非常節制減少出門，群聚機會降到最低；想看看，如果恢復一般生活，這十幾例確診在餐廳、咖啡館、KTV與親友聚會，親友的小孩又去補習班跟同學一起上課數小時，會發生什麼狀況？

林靜儀說，台北市從5月到現在某些群聚感染能維持悶燒沒有爆，是全台灣一起三級警戒的關係，「要嘛提高確診者居隔陽性的比例，減少確診時有無法匡列之接觸者的機會；要嘛全台灣繼續三級下去。」她說，縣市可以好好疫調、匡列、隔離，就能阻斷傳播鏈；這點沒落實，就只好大家一起日常經濟活動停滯下去，「你就繼續怪別人，全班陪你寫作業。」

北市 林靜儀 三級警戒

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