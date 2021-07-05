江啟臣：政府將放棄急救當新冠致死原因 凸顯對死亡冷漠

指揮中心今公布近兩周死亡分析報告，專家諮詢小組小組召集人張上淳表示，「拒絕急救」是造成死亡個案較多的原因之一。國民黨主席江啟臣在臉書批評，難道不能理解家屬放棄急救是因為不忍親人再受折磨，不放棄急救就真能降低致死率嗎？這個原因也能成為致死的主要理由，只是凸顯執政者對國人生命消逝的冷漠與無情。

張上淳今天在疫情記者會上表示，有10到20%的病人和家屬拒絕插管和急救，「是死亡個案多一點的原因之一」。但有相當比例的病人好好治療其實是可以救得回來的，很多年輕一輩了解長輩插管是很辛苦的狀態，想說不要急救，反讓長者很遺憾的離開了。

江啟臣表示，台灣新冠肺炎疫情死亡人數累積689人，死亡率4.53%，是全球平均死亡率的2倍，根據美國霍普金斯大學的統計排名全球192個國家的第10名，直逼厄瓜多（4.69%）與波士尼亞（4.71%），以台灣當前的醫療水準與品質，實在令人難以想像。

江啟臣說，如此高的致死率，政府說法依舊認為是高齡與慢性病所致，「今天甚至將放棄急救也當成原因之一」。難道不能理解家屬放棄急救是因為不忍親人再受折磨，不放棄急救就真能降低致死率嗎？

江啟臣表示，要政府釐清致死率，是希望能找出致死原因，找出更好的治療方法，讓民眾獲得更快速有效的治療，減輕病痛。當放棄急救也可以成為致死的主要理由，凸顯執政者對國人生命消逝的冷漠與無情。

江啟臣說，記得前總統陳水扁執政時發生的八掌溪事件，讓4條生命在國人面前消逝，當時行政院副院長游錫堃請辭負責。蔡英文執政後，台鐵普悠瑪事件18人死亡，當時交通部長吳宏謀被逼著下台，但後來卻又出任中華郵政董事長，之後的太魯閣事件造成49人死亡，交通部長林佳龍下台。

不過，江啟臣說，新冠肺炎5月中爆發，到6月8日造成308位國人病歿，行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中才在立法院備詢時被立委逼著道歉，蔡英文數日後也才跟進道歉。5月中爆發至今已讓677位國人亡故，依舊無人負起政治責任，一樣的民進黨，看到的卻是不一樣的態度與責任。

江啟臣感嘆，國人卑微的懇求疫苗卻苦等不到，每個生命的消逝淪為指揮中心每日照本宣科的冰冷數字，執政者看不到染疫亡故者無法與家人告別孤獨離世的無助，遺屬無法盡孝送終的悲痛，見不到最後一面讓在世者徒留一生的遺憾。疫情終究會過去，但政府對人民造成傷痛將永難抹滅，「人民會看在眼裡、記在心裡」。