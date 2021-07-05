嗆聲林昶佐 環南市場自治會長今說「他根本不需被罷免」

新冠肺炎疫情延燒，北農、環南市場接連爆發群聚感染，立委林昶佐日前被環南市場自治會長林勝東及攤商連番嗆聲，還有民眾創立「罷免林昶佐」臉書社團，喊出「清林昶佐」口號。林勝東今受訪時卻改口說，能幫萬華人爭取疫苗的人都會被原諒，「林昶佐根本不需要被罷免」。

衛福部長陳時中7月2日率隊與台北市長柯文哲視察環並說明環南市場防疫情況，林昶佐卻遭林勝東嗆聲，「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」，

林勝東當時還說，林昶佐只打過一通電話給他，什麼也沒有做，讓他相當火大。林準備受訪時，又有攤商跳出來要林離開，怒吼，「拜託，不用講什麼，演戲去電視上演，不用在這邊演，滾」。

台北市長柯文哲今在防疫記者會上，對於林昶佐遭嗆及罷免一事表示沒特別意見，「畢竟我們曾經也是朋友嘛」。

林勝東今再受訪時表示，「他不會去罷免林昶佐，太政治炒作」，人都一定會有過錯，不要因環南的事情扯到政治，知錯能改、善莫大焉，能即時幫萬華人爭取疫苗的人，相信選民都會原諒，林昶佐根本不需要被罷免。

針對明天環南市場開市，攤商如何持陰性證明才能進入，林勝東說，環南市場自5月6日起開始防疫、5月15日開始篩檢，截至7月1日止平均每人都篩檢過3次，7月8日再篩檢就至少4次。

明日起市場人員需持PCR陰性證明、備有小張照片、識別證即可進場，市場人員均已接種AZ疫苗，希望下一劑可打莫德納疫苗。