立委張其祿：台灣獨立是假議題 卻是真問題

台日關係協會會長邱義仁昨天表示，政府宣布台灣獨立則須考慮國際形勢，「此時並不適當」，別說大陸要打你，連美國都反對。民眾黨立委張其祿認為，台灣獨立現階段是一虛假議題（pseudo issue），但卻是真問題（real problem）。

張其祿說，因為現階段沒有任何政黨會以挑起兩岸戰事作為代價去進行法理台獨，就算美國目前也不可能支持台灣的冒進，而這與邱會長的見解其實完全一致。但另一方面，台灣也不可能朝向統一，一來是「一國兩制」和「九二共識」早已為多數國人所唾棄，而同樣的情況是「美國也會反對」。

張其祿指出，因此，台灣的現況就是不可能現在獨立，也不可能統一，而 「維持現況」早就是各政黨唯一能走的道路，無論其論述為何，如「中華民國在台灣」、「中華民國是台灣」，抑或「中華民國台灣」等，其實都只是維持現況的各式包裝和說法。

「台灣目前就是一主權獨立的國家，名字是中華民國」張其祿說，其前途與命運應由全體國人來決定。但目前的兩岸情勢、國際關係大概皆不容許我們能在「維持現況」之外，還有其他選擇，無論是立即的法理台獨，抑或走向統一。所以現階段台灣獨立此一議題確實如邱義仁所言，可以是目標及理想，但卻無法在目前階段能被「解決」的「議題」，所以這也就是公共政策分析學上所稱的「虛假議題」了。

張其祿表示，台灣獨立依然可以是真問題，因為透過政治動員、喊價加碼，抑或是大國博弈中的籌碼棋子，其仍是很好的政治攻防問題（雖然現在不能被解決），甚至經操弄與認知做戰（美其名，也可稱做價值或理想倡議）後，仍有龐大的政治利益可以收割，並能擊敗遭抹紅的政敵。

所以，統獨問題仍會三不五時，尤其是在選舉時就會再被拿出來作為提款機、政治動員令的工具，並藉此來區分敵我或質疑對手缺乏台灣價值等。這是真實的問題，在台灣的命運或大國博弈結果出來前，其永遠會是爭鬥不休的問題。

張其祿指出，台灣夾於大國的競爭之中，則應扮演智者和平衡者的角色，維持等距、靈活的外交策略，而非將自己推至衝突的第一線，抑或成為大國博弈的棋子或工具。至為盼望，無論台灣由誰執政，都能堅守為台灣人民創造最大福祉之初心，亦能睿智地處理這艱難的假議題和真問題！