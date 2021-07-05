第7類是「特權疫苗」？北市：中央應體恤地方實務需求
台北市長柯文哲昨天表示，不贊成疫苗施打順序「第7類」，更認為這是國家自己在製造「特權疫苗」。台北市副市長蔡炳坤今在防疫記者會上表示，疫苗打到現在，按照年齡都沒有爭議，但是打到各類部分就出現案很多討論，目前每一個縣市按照中央指引來接種疫苗，當中有糢糊的地方，希望中央可以體恤地方實務上的需求。
蔡炳坤表示，疫苗打到現在，按照年齡都沒有爭議，但是打到各類部分就出現案很多討論，例如第7類人員為維護國家安全、維護社會機能正常運作，後來又再補充國家關鍵設施必要工作人員，列出來之後有很多很相近的職業，「為什麼你可以、我不可以」，引起很多討論。
蔡炳坤表示，第7類包括計程車司機、國道客運等，但像是北捷就不在裡面，現在得到交通部認同，盡量要爭取到疫苗。此外，有很多專業人士來表達需求，像是要進入屋內修繕的水電工，是否需要優先接種，也產生很多討論。
蔡炳坤表示，甚至第2類人員當中，很多縣市幫鄰里長打疫苗，議員與其助理、祕書等，和鄰里長性質很像，經常接觸不特定人士，北市也曾經兩次跟中央建議把市議員及其助理、祕書納入，但到現在中央仍未接受。
蔡炳坤強調，目前每一個縣市按照中央指引來接種疫苗，當中有糢糊的地方，但總而言之，都希望每個人可以接種到疫苗，也希望中央可以體恤地方實務上的需求。
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