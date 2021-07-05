快訊

雨炸高雄！ 路竹、永安3小時內累積雨量飆破百毫米

英國凱特王妃接觸確診者 須自我隔離10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林昶佐遭嗆風暴延燒 柯文哲：不要一件事否定一個人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
談到林昶佐，柯文哲今天表示，每個人在政治有自己的選擇，但不要因為這樣就變仇人，畢竟以前也曾經是朋友。圖／北市府提供
談到林昶佐，柯文哲今天表示，每個人在政治有自己的選擇，但不要因為這樣就變仇人，畢竟以前也曾經是朋友。圖／北市府提供

立委林昶佐先前因批台北市長柯文哲篩檢慢，遭環南自治會長洗臉嗆聲，林昶佐又遭爆出，曾擔任二二八基金會董事，不過兩任任期、15次董事會僅出席過1次，甚至引發地方有罷免聲浪？台北市長柯文哲今天對於林昶佐這一連串的風暴，柯僅表示，每個人在政治有自己的選擇，但不要因為這樣就變仇人，畢竟以前也曾經是朋友。不要一件事就否定一個人過去的努力，這沒有必要。

柯文哲說，對於林昶佐遭爆出僅出席一次二二八基金會的開會，這他倒沒有特別意見，甚至柯還說，「我也常常會被掛董事，但有時間就去，這我倒沒有特別意見」，不要一件事就否定一個人過去的努力，這沒有必要。

柯文哲也提到，2014年、2018年選舉時，儘管民進黨在2018年也有提自己的市長人選，不過那一次選舉，林昶佐還是有幫他。

柯說，每個人在政治有自己有他的選擇，但不要因為這樣就變仇人，畢竟以前也曾經是朋友。

不要一件事就否定一個人過去的努力，這沒有必要。

林昶佐 柯文哲

延伸閱讀

不限北市民免費PCR恐爆量？ 柯文哲：網路預約控制人流

議員爆北市放寬環南防疫 林昶佐再參戰:請市府檢討疏漏

郭正亮曝林昶佐「被罵爆」關鍵原因 大嘆：太不聰明了

力挺立委林昶佐遭出征 最性感妻子Doris說話了

相關新聞

【今日精摘】日贈第2批疫苗 謝長廷：近日公布就可出貨／基隆臥床男確診身亡

•日外相茂木敏充日前宣布追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，時間預計在7月中旬以前。我駐日代表謝長廷今天在臉書表示，文件作業今已趕工完成，具體日期和數量將由日方在這1、2天公布後，九州的生產工廠就可出貨，加上這個月日本提供數量，期待台灣到貨疫苗總數可達到700萬劑以上。

要求避嫌黃世傑卻銷假 柯文哲：調查告一段落就可回來

北市爆發特權疫苗風波，北市衛生局長黃世傑因好心肝疫苗事件，遭廉政委員會調查，在配合調查期間，被要求請假避嫌到7月27日止...

林昶佐遭嗆風暴延燒 柯文哲：不要一件事否定一個人

立委林昶佐先前因批台北市長柯文哲篩檢慢，遭環南自治會長洗臉嗆聲，林昶佐又遭爆出，曾擔任二二八基金會董事，不過兩任任期、1...

邱義仁「台獨非台灣人決定」是老生常談 美國早表態不支持台獨

國安會前秘書長邱義仁與前總統陳水扁昨天對談，邱義仁說，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，這說起來很殘酷，但這是現實。邱義仁所提到的觀點，其實是常識，即便是台灣住民自決選擇台灣獨立，那就是挑戰北京在兩岸關係中的紅線，變幻莫測的國際局勢未必支持，台灣的現況只是憑藉地緣政治的優越條件支撐，若台灣有了錯誤選擇，地緣政治的優越條件，也挽回不了台灣可能面臨的災厄，台灣的未來，其實從來沒有獨立這個選項。...

疫情成私醫聯招推手！牙醫、中醫系搶破頭 錄取率恐比去年1/504更低

每年「私立醫學校院聯合招考轉學生」（私醫聯招）競爭都很激烈，招生總名額約6、7百名，多達兩千多人報名，總錄取率不到兩成，去年高醫大牙醫系的錄取率為1／504。本報掌握，今年首度將考科整併，不考「生理學」，報考人數突破三千人。主辦學校分析，考生報考私醫聯招多數是為了拚牙醫系和中醫系，推估因今年中國醫藥大學和長庚大學都有開中醫系名額；也可能受到疫情影響，醫療領域及市場前景看好，讓今年報考逆勢成長。

邱義仁稱美國不支持台獨 綠委：是時機未到

國安會前秘書長邱義仁昨接受前總統陳水扁電台專訪，直言美國根本不贊成台獨，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。