林昶佐遭嗆風暴延燒 柯文哲：不要一件事否定一個人

立委林昶佐先前因批台北市長柯文哲篩檢慢，遭環南自治會長洗臉嗆聲，林昶佐又遭爆出，曾擔任二二八基金會董事，不過兩任任期、15次董事會僅出席過1次，甚至引發地方有罷免聲浪？台北市長柯文哲今天對於林昶佐這一連串的風暴，柯僅表示，每個人在政治有自己的選擇，但不要因為這樣就變仇人，畢竟以前也曾經是朋友。不要一件事就否定一個人過去的努力，這沒有必要。

柯文哲說，對於林昶佐遭爆出僅出席一次二二八基金會的開會，這他倒沒有特別意見，甚至柯還說，「我也常常會被掛董事，但有時間就去，這我倒沒有特別意見」，不要一件事就否定一個人過去的努力，這沒有必要。

柯文哲也提到，2014年、2018年選舉時，儘管民進黨在2018年也有提自己的市長人選，不過那一次選舉，林昶佐還是有幫他。

柯說，每個人在政治有自己有他的選擇，但不要因為這樣就變仇人，畢竟以前也曾經是朋友。

不要一件事就否定一個人過去的努力，這沒有必要。