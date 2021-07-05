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邱義仁稱美國不支持台獨 綠委：是時機未到

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
前總統陳水扁（右）昨天在廣播節目專訪台灣日本關係協會會長邱義仁（左）。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁（右）昨天在廣播節目專訪台灣日本關係協會會長邱義仁（左）。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面

國安會前秘書長邱義仁昨接受前總統陳水扁電台專訪，直言美國根本不贊成台獨，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定。民進黨立委許智傑說，美國不是不支持台獨，而是時機未到。美國也反對中國併吞台灣，所以近幾年力挺台灣，給予台灣更多實質的幫助，維持台海的穩定和安全。台灣人還是持續努力，強壯自己幫助別人，爭取更多國家認同與支持，相信終有可成的一天。

民進黨立委劉世芳說，民進黨成立到目前為止，最重要文件是1999年台灣前途決議文，提到台灣就是一個主權獨立國家，但是國號是中華民國，邱義仁的說法並未脫離台灣前途決議文。

劉世芳說，現在立法院成立修憲委員會，若干委員、民間團體提到修憲內容有無包含修憲正名等，都是可考慮， 也了解到國際政治上穩定台海和平是現在政府優先要處理的施政方向，也知道國際政治上角力很複雜，對於中國一直要謀取統一台灣的議題甚囂塵上，已變成國際議題 值得長期的持續和關心。

劉世芳說，修憲明定在立法院要通過四分之三高門檻，同時公民複決也要一半以上都同才能達到修憲，套一句國父孫中山的話「革命尚未成功、同志仍需努力」為了維持台海穩定，為了內部民主法治，都可以按照憲法修正方向來談。

修憲 民進黨 劉世芳

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