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藍喊公投實施不在籍投票 中選會：今年絕對來不及

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨團總召費鴻泰今率黨團書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍，一同前往拜會中選會主委李進勇。圖／國民黨團提供
國民黨團總召費鴻泰今率黨團書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍，一同前往拜會中選會主委李進勇。圖／國民黨團提供

中選會宣布將4項公投投票延至12月18日，但國民黨團質疑公投延期法源，主張立法院下周應召開臨時會，補正公投法，讓不在籍投票制度入法。黨團一行今早前往拜會中選會主委李進勇，李表示，就算快速完成立法，相關作業辦法等機制建立需要半年，這次公投「絕對來不及」。

國民黨團總召費鴻泰今率黨團書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍，一同前往拜會李進勇，並指出，公投法將公投日期寫死，改期投票相關規定雖準用「公職人員選罷法」，但此次疫情造成時程延宕，應趁機將本法修得更完備，以免未來法源上產生爭議。

李進勇表示，感謝社會很多聲音支持公投延期的決定，選務機關一方面考量到，不能至外於國人防疫，選務籌備會受防疫作為影響，諮詢地方政府和選委會意見後，決定延期。希望重新調整選務工作、這段時間疫苗能接種到相當程度，讓選民安心出門投票。

李進勇說，若希望在公投法修正得更完備，讓大家都覺得沒問題，中選會尊重也歡迎。

針對台中立委陳柏惟罷免案投票訂於8月28日，鄭麗文表示，牽涉敏感的政治問題，地方選務人員應也有防疫上的考量，與公投投票一併延期，看起來比較合理，也把事情單純化，避免引起不必要的政治陰謀和對立，讓大家對中選會有很多想像。

李進勇也重申，「公職人員選罷法」規定，罷免案宣告成立後20日起至60日內應舉行投票，依法必須先訂定投票日，並於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內，發布罷免公告，中選會委員會議才能在7月16日討論此案是否要改定投票日。

李進勇說，中選會並沒有預設立場，他們會非常負責任，根據選務籌備情形及疫情發展，經委員會會審慎考量決定，向外界交代。

至於外界關心的不在籍投票，李進勇說，去年中選會已將公投的「不在籍投票法」草案送到政院，正在進行審查。不過，就算草案送立法院後快速立法完成，還需有相關作業辦法及規定等配套機制要建立起來，差不多要花半年時間。

因此，李進勇說，即使快速立法，要趕上這次公投「絕對來不及，」但若立法進程順利，很期待2023年是不是來得及。

投票 公投 李進勇

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