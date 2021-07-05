藍主席選舉通訊投票？江啟臣：研擬疫情下避免群聚腹案

國民黨主席選舉受到疫情影響延期，黨內正在評估通訊投票的可行性。國民黨主席江啟臣上午表示，在疫情可能反覆的狀況底下，國民黨必須積極思考和研擬如何避免疫情的干擾，以及在避免群聚的狀況底下來完成黨內的民主程序。

江啟臣說，之前中常會已做出決議，在警戒降為二級之後的第一次中常會應該要討論整個選舉的時程。黨務相關單位會盡快研擬各種可能的腹案跟方案，讓中常會來進行討論，因為最後的決定權還是在中常會。

此外，國安會前秘書長邱義仁表示美國根本不贊成台獨，台灣務實的政治人物不會這麼做。江啟臣說，應該要問蔡總統怎麼看邱義仁的發言，她是不是贊成邱義仁的說法？如果照邱的說法，其實台獨是不可行的，台獨會引發緊張、衝突甚至戰爭，連美國都反對，那為什麼還要欺騙台灣人民呢？蔡總統深為總統應該出來公開宣示，必且正告邱義仁，要捍衛中華民國、反對台獨。

而針對媒體報導，流亡美國的中國富商郭文貴稱有70%的國民黨高官、將軍已經背叛台灣，要政府清除賣台賊。江啟臣強調，這樣的指控不僅莫須有還更惡質，國民黨對於中華民國堅持和台灣的情感無庸置疑，國民黨親美和陸、更愛台灣，對於這樣的指控國民黨不能接受，也表達嚴正的譴責。

媒體報導中共統戰團體「中華全國台灣同胞聯誼會」設立優秀台胞培訓基地，已培訓近300名學員。江啟臣回應，中國大陸對台灣的統戰本來就沒有停過，這也不是第一次。重點在於我國對於自己的民主制度、台灣的社會制度和生活方式有信心，更重要的是對於中華民國的憲法有信心。