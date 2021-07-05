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特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

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藍營控食藥署特權打疫苗 綠營批抹黑轉移內部特權問題

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

國民黨立委林奕華今天指出，食藥署編制內人員為646人，疫苗施打造冊人數卻高達1356人、已接種人數則為1089人，接種率高達169%，懷疑有特權施打。民進黨立法院黨團指出，國民黨想要用抹黑方式，轉移掉國民黨內特權施打議題，不惜用政治操作打擊防疫人員士氣，呼籲國民黨放下政治角力，讓全民專心防疫。

民進黨團書記長羅致政說， 如果是一般民眾甚至名嘴指控就算了，國民黨立委林奕華應清楚公部門運作，尤其她還當過地方政府的教育局長職務，他應該比任何人了解公部門運作，公務人員分兩種，一種是編制內的人員，還有一倍以上的包括駐點人員、約聘雇等編制外人員，這些人從事工作不亞於編制人員，只是受限於總員額限制，不是編制內人員。

羅致政說，食藥署人員沒日沒夜全天候做相關防疫工作，這時候國民黨指控造冊人員多於編制人員，要嘛是不了解政治運作，要嘛就是更糟糕的抹黑模糊；防疫團隊中相當多人員不是政府編制，他們保障有限，但他們還是在第一線防疫工作，不要用政治操作打壓打擊防疫人員士氣 ，並不厚道。

羅致政說，國民黨用造冊人員、編制人員差異抹黑打擊防疫人員 ，懷疑國民黨這樣做法，只是為了轉移國民黨內部特權施打情況，呼籲國民黨放下政治角力讓全民專心防疫，站在醫護人員後方給他們支持，不是扯後腿。

國民黨 羅致政

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