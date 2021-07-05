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公投延期議題 民進黨團：國民黨不該到中選會「踢館」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播
民進黨立法院黨團記者會。圖／取自直播

828四大公投延期，但台灣基進黨陳柏惟的罷免案投票是否延期，中選會7月16日開會討論，國民黨團不滿「公投延期、罷免卻照辦」，今天前往中選會拜會主委李進勇，要求「給個說法」。民進黨立法院黨團指出，不該用政治算計向中選會下指導棋、做特定決定，甚至是「踢館」，應尊重中選會的選務獨立性。

民進黨團副幹事長黃世杰指出，延期的法定要件根據選罷法第66條，可預見天災或不可抗力情事不得開票後，由中央核准來改定日期，至少要影響3分之1投開票所，若因為疫情籌備上會有問題，中選會逐案來做判斷。

黃世傑說，國民黨不該用政治算計下指導棋，甚至到中選會去要求做特定決定，選務中立性需要全國人民所有政黨予以最大尊重，應該給予中選會最大空間，而不是去中選會「踢館」，很不可取。

此外，國民黨團也要求立法院應儘速召開臨時會，補正公投法、也要建立不在籍投票制度，於12月18日公投投票時適用。

民進黨團幹事長劉世芳則說，立法院議事處還沒收到任何黨團要求開臨時會，若有遞案，立法院會按照召開程序來處理，也不清楚目前國民黨團遞案內容，是否是外界所猜測不在籍投票還是選罷法。

民進黨團書記長羅致政說，國民黨過去都是反對開臨時會國民黨，包括紓困三點零都認為沒迫切性，國民黨到時候提出的案子有無急迫性、必要性，還待觀察，全民最關心的議題是專心防疫，而不是政治角力、甚至盤算政治案件。

中選會 國民黨 民進黨

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