快訊

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

特權疫苗？藍委爆食藥署疫苗造冊人數兩倍 施打率169%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭正亮曝林昶佐「被罵爆」關鍵原因 大嘆：太不聰明了

聯合新聞網 / 綜合報導
無黨籍立委林昶佐（右）日前到環南市場遭嗆。本報資料照
無黨籍立委林昶佐（右）日前到環南市場遭嗆。本報資料照

台北市環南市場爆發群聚染疫，日前指揮中心指揮官陳時中、北市長柯文哲一同召開記者會，立委林昶佐也出席，他當場怒嗆柯文哲「講廢話」，卻被環南市場自治會長林勝東洗臉回嗆「騙肖」。前民進黨立委郭正亮坦言，林昶佐「太不聰明」，直指他的發言立場有問題。

新聞主播岑永康3日開直播，他在直播中與郭正亮閒聊提及，林昶佐失算，想不到會被自己的支持者批評。郭正亮則坦言，林昶佐不夠老練，當時應該站在市場的角度批評中央與地方，然而林昶佐一開始就站在中央立場，非常不聰明。

不只如此，郭正亮說，林昶佐在疫情爆發後，確實如林勝東所言，只有打過一通電話，沒有到現場關心，也因此他才更心虛，他直言，那是林昶佐的選區，他不應該以疫情當作理由，沒有對選民關心。該事件發生後林昶佐也已道歉，他表示，「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

林昶佐 郭正亮 環南市場

延伸閱讀

官員靜悄悄... 他驚市場自治會長勢力大？ 網：看林佳龍就知道

愛妻想在客廳烤肉 他手作改裝「居家燒烤店」網狂讚用心

香煎虱目魚肚狂噴油！ 內行揭私房秘訣：魚皮還金黃酥脆

今增76例「全在北部4城市」！見確診地圖網嗨翻：穩了

相關新聞

郭正亮曝林昶佐「被罵爆」關鍵原因 大嘆：太不聰明了

台北市環南市場爆發群聚染疫，日前指揮中心指揮官陳時中、北市長柯文哲一同召開記者會，立委林昶佐也有出席，他當場怒嗆柯文哲「講廢話」，卻被環南市場自治會長林勝東洗臉回嗆「騙肖」。前民進黨立委郭正亮坦言，林昶佐「太不聰明」，直指他的發言立場有問題。

藍喊公投實施不在籍投票 中選會：今年絕對來不及

中選會宣布將4項公投案投票延至12月18日，但國民黨團質疑公投延期法源，主張立法院下周應召開臨時會，補正公投法，讓不在籍...

藍主席選舉通訊投票？江啟臣：研擬疫情下避免群聚腹案

國民黨主席選舉受到疫情影響延期，黨內正在評估通訊投票的可行性。國民黨主席江啟臣上午表示，在疫情可能反覆的狀況底下，國民黨...

藍營控食藥署特權打疫苗 綠營批抹黑轉移內部特權問題

國民黨立委林奕華今天指出，食藥署編制內人員為646人，疫苗施打造冊人數卻高達1356人、已接種人數則為1089人，接種率...

影／國民黨團拜會中選會 推公投不在籍投票

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍今天拜會中選會主委李進勇，費鴻泰說明，四項公投因為疫情關係，...

公投延期議題 民進黨團：國民黨不該到中選會「踢館」

828四大公投延期，但台灣基進黨陳柏惟的罷免案投票是否延期，中選會7月16日開會討論，國民黨團不滿「公投延期、罷免卻照辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。