郭正亮曝林昶佐「被罵爆」關鍵原因 大嘆：太不聰明了

台北市環南市場爆發群聚染疫，日前指揮中心指揮官陳時中、北市長柯文哲一同召開記者會，立委林昶佐也出席，他當場怒嗆柯文哲「講廢話」，卻被環南市場自治會長林勝東洗臉回嗆「騙肖」。前民進黨立委郭正亮坦言，林昶佐「太不聰明」，直指他的發言立場有問題。

新聞主播岑永康3日開直播，他在直播中與郭正亮閒聊提及，林昶佐失算，想不到會被自己的支持者批評。郭正亮則坦言，林昶佐不夠老練，當時應該站在市場的角度批評中央與地方，然而林昶佐一開始就站在中央立場，非常不聰明。

不只如此，郭正亮說，林昶佐在疫情爆發後，確實如林勝東所言，只有打過一通電話，沒有到現場關心，也因此他才更心虛，他直言，那是林昶佐的選區，他不應該以疫情當作理由，沒有對選民關心。該事件發生後林昶佐也已道歉，他表示，「我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。