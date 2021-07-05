六都首長疫情社群表現／盧秀燕疫情圈粉力高　陳其邁最暖博粉絲認同

全台疫情爆發長達一個多月，雙北從5月15日首先升級三級警戒後，19日指揮中心也宣布全台跟進，疫情變化快速，網友們除了每日下午等待指揮中心和各縣市首長記者會，六都首長粉絲專頁更新確診數、新措施也成為關注平台，其中誰的圈粉力最高？

image source :FB/盧秀燕、陳其邁 Chen Chi-Mai

柯文哲按讚人數增加多 盧秀燕粉絲漲17%圈粉力稱霸

從《FANSDO粉絲行為追蹤器》顯示，六都市長5月15日至6月30日一個半月期間，柯文哲粉絲增加65,187人最多，不過從增幅來看，柯文哲卻是最低僅有3%，低於六都首長平均增幅9％。

圈粉數最高則是盧秀燕，原本是六都粉絲人數最低，暴衝32,994人共漲17%，即將追上黃偉哲，5底前更是平均日增千人，期間她的貼文有5月15日雙北升級後，接著跟進11大場所、夜市宗教活動暫停等措施超前部署，重罰疫調不實男子30萬等，也針對缺水設置Qwater小型移動式淨水設備等作為，成功吸引粉絲。

image source :FANSDO粉絲行為追蹤器（分析區間:2020/05/15-2021/06/30)

陳其邁「暖男」受粉絲肯定 柯文哲粉專因「好心肝」引網怒

除了粉絲數增長，疫情間六都市長粉絲情緒表現，是誰最受到肯定？將臉書正面表情讚、愛心與笑總計，除以憤怒符號總數，得出「社群情緒比值」以陳其邁粉專最高，受到粉絲高度好感，像是5月22日他發揮「暖男形象」下命社會局關懷街友，發放口罩，單篇貼文超過5萬讚，網友讚「同島一命，沒有分化對立，只有團結抗疫」、「多些關懷不要這麼多對立，世界多美好」、「最美風景就是人」等。

其次受到粉絲肯定的還有侯友宜 ，身為新北疫情熱區，透過貼出司機、防疫團隊等幕後照片，侯友宜溫情呼籲民眾防疫，也成功引起關注粉絲給讚、愛心。

值得一提的是，柯文哲雖然粉絲增長數大，但粉絲心情「怒數」也不少，主要因為「好心肝診所違規施打疫苗」引起，疫情下的六都首長粉專經營，不僅民眾關注，也正培養出下屆選舉支持者。

image source :FANSDO粉絲行為追蹤器（分析區間:2020/05/15-2021/06/30)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年5月15日至2021年6月30日。



