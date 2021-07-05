孫大千：政媒合一巨獸把民進黨變成另一個法西斯政權

北市昨啟動虎林專案，但台大醫院婦產科醫師施景中轟柯市府不疫調、不匡列，遭北市府駁斥，施也在事後道歉，但柯文哲仍批評，「曾幾何時，台灣成為政媒合一社會」。前立委孫大千在臉書表示，自從民進黨強行對中天新聞撤照那一刻起，台灣就正式進入了「政媒合一」的時代，民進黨政府和綠色媒體開始聯手對台灣人民進行集體洗腦。

孫大千說，因為政媒合一，所以在過去一年中，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被塑造成為一尊不能挑戰和不容懷疑的防疫大神，所有和陳時中意見不同的學者專家都被綠色名嘴、側翼、和網軍全面出征，所以全民順時中成為主流。

孫大千說，在全民毫無保留的順時中之後，台灣人民卻被迫付出慘痛的代價，本土疫情的爆發，無情的戳破了指揮中心的謊言，面對Alpha變種病毒來襲，台灣要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，要PCR沒PCR，要病房沒病房，要醫療神器沒有醫療神器，超過15000人確診和超過600人的犧牲，不正是政媒合一讓台灣所付出的慘痛代價嗎？

孫大千說，因為政媒合一，所以綠營名嘴和側翼自恃戰功彪炳，自我膨脹到極點，導致有名嘴透過管道向總統府要求莫德納疫苗；當內部矛盾導致大規模火拼時，名嘴可以點名威脅蔡英文表態選邊站，更往往能夠在每天指揮中心記者會之前提早披露訊息。連施景中這樣的醫界人士都會受到誤導，而做出了錯誤的評論。結果是無辜的台灣人民成為了這群名嘴和側翼爭取榮華富貴的墊腳石。

孫大千表示，柯文哲只是點出了當前台灣政壇的日常和隱憂，政媒合一的巨獸必然將會把民進黨變成另一個法西斯政權。