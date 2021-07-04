日本熱海市土石流釀災 蔡總統：隨時準備提供必要幫助

日本靜岡縣熱海市的伊豆山地區昨天發生大規模土石流，警消及自衛隊昨天救出10人，今天再救出13人，共救出23人，已知2人罹難，約有20人下落不明。蔡英文總統在推特表達慰問，她表示，我方隨時準備向日方提供必要的幫助。

外交部表示，靜岡縣熱海市引發土石流，大片房屋及20餘人遭沖走，當地政府正極力搶救中，外交部長吳釗燮瞭解災情後，立即指示台灣日本關係協會秘書長郭仲熙向日本台灣交流協會台北事務所表達關懷慰問之意，同時也指示我國駐橫濱辦事處向熱海市政府致意慰問。

外交部表示，據駐日本代表處及駐橫濱辦事處查報，目前尚無我國僑胞或留學生等國人受災訊息。為慎重起見，駐橫濱辦事處正進一步瞭解遭土石流沖走而行蹤不明的20餘人中有無我國人在內，尚待熱海市政府確認中，若有國人受災情形，駐處會立即協助處理。

外交部表示，由於目前正值日本梅雨季節，有可能豪雨成災，外交部及駐日本各單位都會密切注意相關資訊並與日方緊密聯繫，同時視情提供緊急協助，盡力維護旅日國人身家安全。