中選會討論陳柏惟罷免案是否延期 刪Q總部：會吵的孩子有糖吃？

中選會表示，7月16日將決定是否延期立委陳柏惟罷免案投票日，推動罷免陳柏惟案的刪Q總部今天質問：會吵的孩子才有糖果吃嗎？

中央選舉委員會在今天再次說明，有關立法委員陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會本即預定於7月16日提會討論，刪Ｑ總部表示，總部都以中選會為主盡力配合，也多次和支持者表示要相信中選會會公正辦理，但是7月2日公布罷免成案，同日又直接公佈投票日期於8月28日，和公投一樣都會造成群聚，但卻有兩套標準，確實令人質疑，也令人擔心，萬一真的強行在疫情尚未明朗的時刻舉辦投票，若造成防疫的破口，台中第二選區的鄉親是不是要被冠上防疫漏洞的惡名？

刪Q總部表示，「如果沒有藍綠白各民代政治人物陸續聲援刪Ｑ行動，並提出相同質疑，中選會真的會有今天的回應嗎？還是7月16號看你們都沒人說話，就直接定案828投票。」

刪Ｑ總部表示，中選會今天的回應，和總部先前訴求並無衝突，中選會將要在7月16決定延期於否，總部當然說出之前的訴求，與中選會7月16號開會不衝突，反而是讓中選會能更清楚明白台中第二選區選民的擔憂。

刪Ｑ總部說，希望罷免不適任的立委，但更希望生活在這塊土地的鄉親們都能平安健康，請中央選舉委員會的委員們，能夠審慎的評估投票日期「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。