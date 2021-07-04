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豬肉公主力挺遭抨擊 林昶佐：不要惡意攻擊我的朋友
台北市環南綜合市場自治會長林勝東向無黨籍立委林昶佐嗆聲事件，東門市場豬肉公主張采婕PO公文證明林昶佐「很關心市場」，卻遭外界攻擊，林昶佐今在臉書指出，請勿惡意攻擊他的朋友、或任何與您意見相左的人，相關案件也會尊重並協助當事人進行蒐證與後續處理。
林昶佐指出，采婕因為在臉書上說明她看到我們團隊協助市場的相關工作，卻持續接到許多恐嚇訊息與電話，威脅她不要再有相關言論，否則就要到店舖有所行動。
林昶佐說，為了處理中正區的市場與社區議題，采婕曾在2019年加入過團隊數月，並於去年初離開。如今部分媒體人刻意誤導其為「現任助理」，甚至造成有人去騷擾、威脅采婕，拜託大家立刻停止這種惡意。
林昶佐表示，這次的事件因他而起，對於日前在記者會因台北市長柯文哲的發言而有不耐的回應，也要再次向市民表達歉意，任何的批評與指教，都虛心接受。
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