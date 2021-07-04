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閃靈踢到鐵板 凸顯民眾怨防疫政治化

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
雖然台北市群聚柯文哲難辭其咎，但Freddy的行為卻讓民眾不滿防疫政治化的心聲有了爆發的出口。（林昶佐Freddy Lim臉書）
雖然台北市群聚柯文哲難辭其咎，但Freddy的行為卻讓民眾不滿防疫政治化的心聲有了爆發的出口。（林昶佐Freddy Lim臉書）

透過無黨籍立委林昶佐2日在環南市場記者會上牽扯政治引發圍剿，凸顯基層民眾對於政治介入防疫工作的不滿，冰凍三尺非一日之寒，未來在防疫上，政治人物更要謹慎，放話互打以獲得聲量的作法將不再有效，民眾現在最希望的是回歸防疫專業，速打疫苗，早點解封作生意，讓生活恢復正常。

防疫苦心噴口水

2日在環南市場前進指揮所成立的記者會上，林昶佐（Freddy）在柯文哲發言完後，馬上接過麥克風表示，柯文哲講的「都是廢話」時，就被旁邊的環南市場自治會林勝東搶過麥克風，直嗆Freddy「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖。」

長期以來，Freddy雖然自詡為在野黨立委，但外界對其印象仍多為擁護執政黨，再加上這次防疫的表現，也讓外界不滿他成為批柯的蔡政府側翼。一般認為Freddy只是想要透過這次嗆聲獲取網路聲量，討好執政者。網路上甚至還出現要Freddy參選台北市長的呼聲，讓民眾更加不滿。

政治勿干擾防疫

此外，中選會近來雖宣布公投延期，但台中基進黨立委陳柏惟的罷免卻維持在8月28日舉行，難道要罷免陳柏維的台中選民在防疫期間沒有人權？中選會雖然是獨立機關，但此時作出的決策卻又讓民眾感受到政治力介入的味道，公投都延後了，為何同樣是投票的罷免案卻不延後？

過去在網路上佔盡優勢的蔡政府，如今也嘗到了潛藏在網路上的憤怒。從疫情爆發至今，無論是3+11、疫苗採購與分配、要不要解封等問題，都出現了高度政治化的現象，但民眾已經等不下去，都有業者在哭求疫苗了，政治人物們都沒有看到嗎？

回歸專業防疫

就像蔡總統、蘇貞昌院長自己說的「此時此刻，合作圍堵疫情是最重要的事。」台灣在12日後是否會解封還是未定數、疫苗施打率仍然低落，面對看似沒有盡頭的疫情，民眾在任何地方都已經厭倦了口水，希望政治人物都要警覺，透過政治防疫獲取聲量是沒有用的，還是回歸防疫專業吧！這是小老百姓真實的心聲。

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環南市場 柯文哲 林昶佐

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