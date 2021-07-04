台獨時間表？邱義仁：貿然推動引國內緊張美國也不贊成

國安會前秘書長邱義仁今天上前總統陳水扁廣節目，他直言「台灣要宣布獨立，確實不是台灣人民能決定」，要考慮國際情勢、國內氛圍、美國反應等，若貿然推動會引起國內緊張，美國也不贊成。

去年美國喬治城大學辦線上研討會，當時談及台獨議題，當時邱義仁提到「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了，哪怕連前總統陳水扁最後也會踩煞車。」

邱義仁今在陳水扁節目上說明他的思考，他說，在研討會上指的是「宣布台灣獨立，現在不適當」，對民進黨來說，這是目標、理想，但作為政府，則要考量對外關係、國際情勢等，台灣要宣布獨立這個事情，「確實不是台灣人民可以自己決定的。」

陳水扁也說，台灣要走出自己的國家路，實務上要怎麼推動確實不容易，也許在種種現實下，只能進兩步、退一步，但至少還是進一步，「多久會成功沒人知道，但至少不要放棄」。

邱義仁回應，「民進黨有這個目標是有價值的，現實上要考慮國際情勢、美國反應、國內情形，在現實跟理想之間怎麼去努力，這才是他講番話主要目的。」

今天7月4日是美國獨立紀念日，談到美國獨立建國議題，邱義仁說，美國1776先獨立建國，相隔11年後，1787年才制憲，這些過程都有留下紀錄，成為後人研究的素材。