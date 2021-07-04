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罷免林昶佐粉專2天破萬讚 萬華人轟：很多人都怒了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市中正萬華選區議員鍾小平也接擭萬華社區一名謝姓總幹事陳情，這名總幹事質疑，先前三加十一表決案，林昶佐為何沒幫萬華人出聲，「林昶佐為什麼要讓萬華人背負(感染源)這種罪名？」圖／北市議員鍾小平提供
台北市中正萬華選區議員鍾小平也接擭萬華社區一名謝姓總幹事陳情，這名總幹事質疑，先前三加十一表決案，林昶佐為何沒幫萬華人出聲，「林昶佐為什麼要讓萬華人背負(感染源)這種罪名？」圖／北市議員鍾小平提供

萬華選區立委林昶佐日前遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」引發熱議，也有網友在臉書成立「罷免林昶佐」粉專，追蹤粉絲從7月2日的5千人，到今天下午1點，已經達到1萬5千多人按讚。

粉專今天也貼文，表示「把防疫記者會當秀場，演戲的立委，滾 !」粉專表示，中正萬華選民當初投票給林昶佐，是希望林能夠在立法院，幫中正萬華市民爭取福利。

沒想到萬華被中央汙衊成防疫破口，林沒第一時間回嗆中央官員，只會在被罵翻之後軟趴趴發言，然後在3+11調查表決時，跟著執政黨投下反對票 ，直接表明自己心不在萬華 !

粉專也提到，更丟臉的是，一個大家想辦法解決問題的環南市場防疫記者會，身為立委的林，不跟在場的中央官員討政策或是監督他們，卻反過來把它當作自己政治砲手的舞台，忘了自己身分當起市議員，砲轟柯市長⋯。

粉專貼文提到，這麼喜歡秀，請當回藝人，別浪費中正萬華寶貴的一席立委，麻煩跟自治會代表說的一樣，滾！ 」

另外，台北市中正萬華選區議員鍾小平也接擭萬華社區一名謝姓總幹事陳情，一名萬華區大樓總幹事說，過去林昶佐尋求連任，曾到她社區宮廟拜拜求連任，還許願若當選會帶水果籃來還願，沒想到林當選之後，水果都沒來，還要人提醒，才在十天後，由助理帶水果來還願。

令這名總幹事最氣憤的是，在野黨提出三加十一調查報告，林昶佐竟投反對票，先前三加十一表決案，林昶佐為何沒幫萬華人出聲，連她先前向嘉義訂燒鵝，都沒人敢送，「林昶佐為什麼要讓萬華人背負(感染源)這種罪名，明明許多萬華人沒有染病，卻要背負這種罪名？」

總幹事質疑，萬華這五年來有什麼建設？包括萬華車站造型都被詬病，林昶佐沒有好好幫萬華人，讓很多人都憤怒了。

萬華選區立委林昶佐日前遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」引發熱議，也有網友在臉書成立「罷免林昶佐」粉專，到今天下午1點，已經達到1萬5千多人按讚。圖／引用自「罷免林昶佐」粉專
萬華選區立委林昶佐日前遭環南市場自治會長林勝東嗆聲，「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」引發熱議，也有網友在臉書成立「罷免林昶佐」粉專，到今天下午1點，已經達到1萬5千多人按讚。圖／引用自「罷免林昶佐」粉專

林昶佐 環南市場 記者會

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