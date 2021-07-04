阿扁問319之後為何露出一抹神秘微笑 邱義仁：只是尷尬

2004年前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮在台南拜票時發生「319槍擊案」，當時總統府秘書長邱義仁在記者會上因為「一抹神秘的微笑」被質疑至今。邱義仁今天至陳水扁主持的廣播節目「有夢上水」擔任嘉賓，他表示，其實他不覺得自己在笑，當時只是尷尬的表情。

邱義仁還原當時情況說，三一九槍擊案發生後，要召開緊急會議，當時正、副總統都不在，只能拜託時任行政院院長的游錫堃主持會議，當時怕時間拖太久讓媒體亂想，被質疑有陰謀論等，告知媒體約在1小時後開記者會，未料當時游錫堃也有行程，等到緊急會議開完，已經比原訂記者會時間慢了1小時，媒體也有一些抱怨、反彈，開記者會的當下，他處境有些尷尬，「連自己都不知道自己為何會有那微笑表情」。

邱義仁回應，導言吳念真也問過他這個問題，但他都不知道他當時在笑，可能就是很自然尷尬的表情，「媒體說我在笑，我自己看電視，我那時不覺得我在笑。」

至於為什麼尷尬？邱義仁說，因為發生事情之後，必須趕快開會，他抓一小時，跟記者說會開記者會，但總統、副總統都不在，就拜託行政院長游錫堃來主持緊急會議，相關處理拖了兩小時，「就怕記者亂想，說我們在搞陰謀」，他解釋，因為當時記者有一點抱怨，他就很尷尬，應該是尷尬才有那個表情。