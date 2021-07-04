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「宣布台獨現在不適當」 邱義仁：美國根本就不贊成

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁今天接受前總統陳水扁廣播專訪。圖／取自「微微笑廣播電台」直播畫面
國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁今天接受前總統陳水扁廣播專訪。圖／取自「微微笑廣播電台」直播畫面

美國喬治城大學去年舉行線上研討會，邀請美中台討論美國對台政策，當時談到台獨，國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁在會中表示，「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了。哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」

邱義仁今天應邀至「微微笑廣播電台」擔任陳水扁主持的「有夢上水」節目嘉賓，在陳水扁詢問之下，再度解釋他的看法。他說，他的意思是「宣布台獨，現在不適當」。

陳水扁問，曾經在一場辯論會上，大家為了要不要拿掉台獨黨綱而辯論，當時黨內沈富雄及郭正亮主張要修改，但邱義仁和林濁水反對修改台獨黨綱，為什麼之後又在美國線上研討會說出那樣的話？

邱義仁表示，他在研討會指的是「宣布台灣獨立，現在不適當」，黨的主張來說，這是目標理想，但要修改什麼是茲事體大，作為政府，要考量實際上的對外關係，台灣要宣布獨立這個事情，講起來很無可奈何，「這不是台灣人民可以自己決定的。」

邱義仁也說，講起來很殘酷，要考慮國際形勢，要考慮中國可能的作為，在這些考慮裡面，要當作目標來推動、打拚是好的，但現實上要做，現在要做，不但引起大家緊張，國內自己也不和，「甭說中國會打我們，據我的了解，美國根本就不贊成，台灣作為法律上獨立的國家，已經不是台灣人民自己可以的事情，我要特別說明。」

隨後陳水扁說，他曾於1991年在中常會提出修正案，台獨黨綱比較正確的說法，是「住民自決」的台獨黨綱，他加上的那一段，強調「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」

陳水扁也說，但實務上要推動，要顧慮很多，2002年東京「世台會」年會，他說出「台灣中國，一邊一國」之後，繼續走台灣的國家路，雖然國際環境之下，只能進兩步、退一步，但至少還是進一步，畢竟台灣的前途還是由台灣住民來決定，台灣還是要走台灣國家路，多久會成功沒人知道，但至少不要放棄。

邱義仁則說，他的看法與陳水扁相同，「黨有這個目標，是有價值的，但現實上要考慮國際情勢，包括美國反應，跟國內情形，現實跟理想中間怎麼去跟努力，這是我講那些話主要要提醒的目的。」

陳水扁 邱義仁 台獨

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