醞釀罷免立委林昶佐？ 應曉薇：萬華人火大

無黨籍立委林昶佐嗆台北市長柯文哲篩檢太慢，反遭環南自治會長林勝東及攤商反嗆「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」台北市議員應曉薇今天表示，萬華開始在醞釀罷免立委林昶佐，這種現象是因爲「萬華人火大，死那麼多人，林昶佐沒血沒目屎，還在當中央打手配合抹黑萬華」。

不過應曉薇今天也提到，目前最重要的，是如何讓萬華的聲音能夠真正讓大家聽到，如何不讓萬華再被惡意破壞與中傷，在一連串的政治操作下萬華「傷痕累累」。萬華人老實勤奮，林昶佐從護航中央在立院投「反對公開3+11會議紀錄」等案，萬華人都看在心裡。

應曉薇說，甚至林昶佐欺騙民眾不知情立院作業，又收割疫苗、紓困等「中央既定政策做為自己的政績」，2日再度擔任中央打手修理柯文哲，試圖逢迎中央製造萬華地區市場是破口的聯想，實在太離譜。

應曉薇提到，林昶佐絕口不提批發市場其實來自「全國承銷人」，試圖讓國人誤以為「又有疫情、又是萬華」，質疑林昶佐是配合中央的伏筆為7月12號若無法解封，再次甩鍋萬華？

應說，身為在地立委面臨被罷免，是萬華人「火大了」，要林昶佐知道民意代表背叛萬華的下場。正如會長林勝東說的萬華人「沒在理政治啦！」