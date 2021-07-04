罷免陳柏惟不因疫情延期 江啟臣： 台中人的命不重要？

8月28日公投卻訂延期，但罷免台中立委陳柏惟投票卻照常舉行，引發國民黨立院黨團不滿，將到中選會抗議。對於黨團做法，黨中央是否認同，國民黨主席江啟臣表示，黨部跟黨團的立場是一致的，病毒不會因為選舉項目的不同而有不同的傳染力，難道台中人的命就比較不重要嗎？

江啟臣表示，黨團和黨中央皆認為公投案和罷免案是憲法保障的公民權利，所以不應該有任何的雙重標準，不能說罷免可以舉行，公投不能舉行，這會讓人民對我們的選務失去信心，也會讓人家覺得中間有太多的政治聯想跟政治操作。

江啟臣也說，而且為什麼是只有台中可以來舉辦罷免？這是不是代表台中人的命就比較不重要呢？台中國民黨議會黨團對於此點也相當的憤怒。所以站在人民行使公民權還有保障人民健康的角度上，黨團、地方黨部以及黨中央的立場是絕對一致的。