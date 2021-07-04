快訊

「烟花」颱風最快明生成 這兩天最接近台灣恐發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市府頻傳宮鬥劇碼 綠委：以後會有「咒術迴戰」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台北市衛生局長黃世傑日前在議會爆料自己是「被請假」。 圖／北市府提供
台北市衛生局長黃世傑日前在議會爆料自己是「被請假」。 圖／北市府提供

北市衛生局長黃世傑捲入好心肝診所疫苗爭議，傳出「被請假」一個月，民進黨立委鄭運鵬說，這種宮鬥劇，中國政壇更常上演，北市府幕僚們好的不學學中國宮鬥，出來混總是要還，「這些欺善怕惡的政治鬥爭，以後都會有咒術迴戰的，善哉善哉。」

鄭運鵬指出，北市府最經典的宮鬥劇又有新劇碼了，這次的大戲是「老師都不老師了！」北市衛生局黃局長其實在好心肝診所第一時間就應該被准辭，雖然以事後的截圖門來看，他只是中間人，股長是揹鍋人，但是，當時事情太大，局長當戰犯承擔算是剛好而已。

鄭運鵬表示，不過，可能台北市長柯文哲當下就知道內情有「BEN」數，所以套招慰留，保留老師的尊嚴，難得的溫情注定後面尾大不掉的苦果。市長柯文哲上周竟然又准了副市長黃珊珊的長假令，這對委曲求全的局長來說，當然是無法承受的屈辱。

鄭運鵬說，這樣的宮鬥劇常常在北市府趕人的時候發生，市長要你走路的時候，就會有親柯人士、市府幕僚出來爆料這個人長期不配合、人和不佳、會議吵架等。

「千錯萬錯，從來不是市長的錯」，鄭運鵬說，但是以正常人的社會經驗來看，相同情境重複上演的話，就是老闆管理風格的錯了，不然，怎麼會一直找進不適任的成員進公司呢？

鄭運鵬表示，以前有幾位被鬥掉的當事人他也認識，他們私下的抱怨差不多都一樣，只是吃人嘴軟，被辭職後就成nobody，厚道的人也不再公開說三道四，正常的人還是要留些人生後路，每次都不給後路的人，定非常人。

鄭運鵬表示，這種宮鬥劇，中國政壇更常上演，被鬥掉的官員，權重如薄熙來等，一樣被中國官媒爆料貪汙舞弊後宮如雲，隨便一個基層官員就可以倉庫收上百億人民幣，荒唐到連他都不敢相信，反正先洗一輪貪官形象再說，被砍頭就有正當性了。這件事情的惡果是什麼？「就是台北市的防疫政策荒腔走板，社區感染爆點不斷。」

鄭運鵬 北市 衛生局

延伸閱讀

影／美日贈疫苗 鄭運鵬：白宮認證陸卡台取得疫苗

綠指藍打特權疫苗 孫大千：為何不敢公開中央施打名單

「疫苗乞丐」在日本發酵？綠營：國民黨對不起全台灣人

被網封「婆媽好女婿」 羅一鈞：疫情間大家輕鬆一笑

相關新聞

醞釀罷免立委林昶佐？ 應曉薇：萬華人火大

無黨籍立委林昶佐嗆台北市長柯文哲篩檢太慢，反遭環南自治會長林勝東及攤商反嗆「你有來環南市場關心過嗎？騙肖仔！」台北市議員...

罷免陳柏惟不因疫情延期 江啟臣： 台中人的命不重要？

8月28日公投卻訂延期，但罷免台中立委陳柏惟投票卻照常舉行，引發國民黨立院黨團不滿，將到中選會抗議。對於黨團做法，黨中央...

台北市府頻傳宮鬥劇碼 綠委：以後會有「咒術迴戰」

台北市衛生局長黃世傑捲入好心肝診所疫苗爭議，傳出「被請假」一個月，民進黨立委鄭運鵬說，這種宮鬥劇，中國政壇更常上演，北市...

【影音】疫界人生／夜市攤商月燒十萬苦撐「心累」 終於盼來微解封希望

三級警戒發布後各夜市陸續宣布停業，讓各大夜市攤商苦不堪言。士林夜市隨處可見街邊店面掛上出租招牌，賣地瓜球的攤商程文章坦言，三級警戒發布後從5月15日開始就一路休息到6月15日。三級警戒一再宣延長，讓攤商難以評估何時能復業，但停業期的房租、人事成本、材料等等，一個月就要燒掉了10幾萬，只好在6月中重新營業。...

【圖輯】照片看歷史／2008年兩岸周末包機啟航 陸客來台正式啟動

2008年7月4日，兩岸周末包機與大陸觀光客來台正式啟動，馬英九總統在競選時的第一張重要政策支票兌現。大陸中國南方航空董事長劉紹勇、中國東方航空董事長李豐華，為慶祝兩岸航空邁入新的里程，更親自駕駛該公司A330-200與A321型客機，分從廣州與南京出發，降落我桃園、松山機場，成為此次包機首航最受矚目的焦點。...

推不在籍、主席也延選 藍營內籲國民黨應示範超前改革

中選會以疫情緣故，將反萊豬等4項公投延至年底投票，遭質疑若疫情年底又復發恐一延再延。國民黨黨務人士建議，也已延後的國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。