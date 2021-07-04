台北市府頻傳宮鬥劇碼 綠委：以後會有「咒術迴戰」

台北市衛生局長黃世傑捲入好心肝診所疫苗爭議，傳出「被請假」一個月，民進黨立委鄭運鵬說，這種宮鬥劇，中國政壇更常上演，北市府幕僚們好的不學學中國宮鬥，出來混總是要還，「這些欺善怕惡的政治鬥爭，以後都會有咒術迴戰的，善哉善哉。」

鄭運鵬指出，北市府最經典的宮鬥劇又有新劇碼了，這次的大戲是「老師都不老師了！」北市衛生局黃局長其實在好心肝診所第一時間就應該被准辭，雖然以事後的截圖門來看，他只是中間人，股長是揹鍋人，但是，當時事情太大，局長當戰犯承擔算是剛好而已。

鄭運鵬表示，不過，可能台北市長柯文哲當下就知道內情有「BEN」數，所以套招慰留，保留老師的尊嚴，難得的溫情注定後面尾大不掉的苦果。市長柯文哲上周竟然又准了副市長黃珊珊的長假令，這對委曲求全的局長來說，當然是無法承受的屈辱。

鄭運鵬說，這樣的宮鬥劇常常在北市府趕人的時候發生，市長要你走路的時候，就會有親柯人士、市府幕僚出來爆料這個人長期不配合、人和不佳、會議吵架等。

「千錯萬錯，從來不是市長的錯」，鄭運鵬說，但是以正常人的社會經驗來看，相同情境重複上演的話，就是老闆管理風格的錯了，不然，怎麼會一直找進不適任的成員進公司呢？

鄭運鵬表示，以前有幾位被鬥掉的當事人他也認識，他們私下的抱怨差不多都一樣，只是吃人嘴軟，被辭職後就成nobody，厚道的人也不再公開說三道四，正常的人還是要留些人生後路，每次都不給後路的人，定非常人。

鄭運鵬表示，這種宮鬥劇，中國政壇更常上演，被鬥掉的官員，權重如薄熙來等，一樣被中國官媒爆料貪汙舞弊後宮如雲，隨便一個基層官員就可以倉庫收上百億人民幣，荒唐到連他都不敢相信，反正先洗一輪貪官形象再說，被砍頭就有正當性了。這件事情的惡果是什麼？「就是台北市的防疫政策荒腔走板，社區感染爆點不斷。」