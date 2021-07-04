推不在籍、主席也延選 藍營內籲國民黨應示範超前改革

中選會以疫情緣故，將反萊豬等4項公投延至年底投票，遭質疑若疫情年底又復發恐一延再延。國民黨黨務人士建議，也已延後的國民黨主席選舉應率先推動不在籍投票，向民進黨政府示範一次真正的超前布署，也避免自陷父子騎驢窘境。

相關主張在上周一國民黨內部公投小組會議中，小組執行長林為洲也有提出，黨主席江啟臣已裁示黨內相關選務單位研究可行性。

中常委李德維表示，此次主席選舉因疫情延期是史上第一次，但如同公投，也應避免無限期延後，黨中央確實應超前布署研究修改黨職人員選舉辦法，將主席等黨公職選舉，納入特殊情況下得比照海外黨員全面通訊投票的機制，解決問題。

國內疫情三級警戒，828四項公投確定延至12月18日投票，但卻遭質疑中選會援引法源不明，若疫情衝擊之後的縣市長選舉或大選，恐將引發政治爭議，國民黨擬推不在籍投票修法解套，卻反遭質疑國民黨主席選舉已因疫情延後。

黨務人士表示，國民黨訴求推動不在籍投票解決公投可能受疫情無限期延後問題，但主席選舉卻也因疫情影響，投票日未定，兩者間確實有矛盾必須釐清，但「這是國民黨超前民進黨的機會」。

黨務人士說，國民黨應率先推動比公投法、選罷法更進步，能符合防疫需求的不在籍投票、分流投票制度改革，向民進黨政府「示範」一次，黨主席選舉比政府公投更進步，若能辦到對國民黨加分，也有利推動不在籍投票修法。

知情人士指出，相關主張上周一黨內公投小組會議中，林為洲已有提出建議，會中支持與否的正反意見都有，也有黨務主管反映推動技術上可能有困難，最後江啟臣裁示選務單位研議推動可行性。

但據了解，黨中央5月間即曾研究主席選舉線上投票可能，但考量合格黨員達30餘萬人，也擔心有數位落差問題，就黨目前人力、財力與技術能力還沒能力全面改辦通訊、線上或數位選舉，最後才僅一度提出領表、登記改為線上作業。

李德維分析，黨內選舉採通訊投票，確實可能有人頭黨員等問題，所以還是要有防弊機制，提高作弊難度或降低作弊成功率，比如一個地址有十幾、幾十位黨員，就可要求須親自到黨部領票才可投票。

但李德維也說，目前黨部對黨員參與主席選舉的入黨年限與黨費門檻都已拉高，制度原就沒百分百，人頭黨員某種程度也是影響力延伸，不要把大家都當壞人。