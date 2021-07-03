屏東1.4萬人篩檢全陰 別忘了日夜顛倒的無名英雄

屏東縣爆發全國首起印度Delta變異株本土群聚感染，是否仍有「隱形未爆彈」，國人高度關注，屏東縣自6月22日至7月2日先後啟動枋山、枋寮、市場三大專案，合計篩檢1萬4163人，今天最後一批結果出爐，「全部陰性」的喜訊，讓人鬆了口氣；屏東萬人篩檢的幕後，是醫事檢驗師們日夜顛倒的付出，縣長潘孟安今晚在臉書形容他們宛如「看不見的光芒」，請給他們大大的掌聲。

潘孟安在臉書以「看不見的光芒，萬人篩檢的幕後夥伴，日夜顛倒的醫事檢驗師！」為題提到，每一支檢體，只有兩種答案，非陰即陽，但，更代表受檢者的內心，甚至是全家人的忐忑不安，結果沒出來前，總是懸著一顆心，可能還有偽陰性或偽陽性，更是讓醫檢師們全神貫注，不得出錯，同步牽動防疫團隊的每個腳步與決策。

「這群沒日沒夜、守在各醫院檢驗室的夥伴，最近因為擴大篩檢三大專案，天天與爆量的檢體為伴，跟時間賽跑，徹夜輪班檢測，只為了盡速確認PCR結果。

篩檢站前線同仁在第一線揮汗如雨，這群醫檢師在檢驗室接力，一點也沒有比較輕鬆，尤其收到大量檢體，看到都說直冒冷汗…夥伴們說，當然沒人希望檢驗到陽性，但如果真的不幸發生，除了馬上換機器re-check外，更立即通報相關單位以及CDC，隨後的通知、收治、疫調、匡列、篩檢，就會依照SOP火速進行，早一分準備，才能早一分防堵。」

他表示，更有醫檢師夥伴，即便全副武裝做好防護措施，回家後一樣連最心愛的家人都要保持社交距離，只為了守護彼此健康，這段時間，辛苦大家了，也謝謝所有前線夥伴家人們的體諒！「讓我借大家的雙手，給這群看不見的夥伴，大大的掌聲，三大篩檢專案暫告段落，但責任醫院戶外篩檢站持續運轉，大家稍喘口氣，繼續奮戰。」