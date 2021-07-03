828不投公投投罷免陳柏惟 江啟臣：中選會防疫神邏輯

中選會以疫情為由，將反萊豬等4公投投票日由原8月28日延至12月18日，卻又將罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日定在8月28日。國民黨主席江啟臣晚間在臉書批評，公投會群聚感染，罷免就不會群聚感染？中選會防疫神邏輯，台中人的命不是命？

江啟臣表示，中選會昨天以疫情影響場地租借、影響選務人員、沒有疫苗與場地等5大理由，拍板4項公投延期辦理；但中選會也在昨天，同時公告台中第二選區罷免8月28日投票，雙重標準證明，中選會前後矛盾決定有政治算計。

江啟臣質疑，罷免投票與公投投票只有選票不一樣，群聚、場地與選務人員需求都是一致的，公投不能辦，罷免卻能辦？民進黨主席蔡英文日前宣示「正面迎戰」罷免，中選會就「以黨領政」配合裁示，用疫情壓制投票率？恐嚇民眾不要投票？

江啟臣說，中選會7月16日將再度召開會議決定罷免陳柏惟案投票日是否延期，奉勸主委李進勇，中選會服務對象是民眾，不是民進黨、蔡英文，若疫情期間辦罷免投票，賭上人民染疫風險造成大型群聚，只為遂行民進黨的黨意，與中選會超然獨立形象背道而馳；李若不見民意，只看黨意，有什麼資格續任中選會主委？