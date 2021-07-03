日靜岡及神奈川豪雨成災 目前無我國僑胞或留學生受災

日本靜岡及神奈川兩縣豪雨成災並發生土石流，外交部今天表示，目前沒有我國僑胞或留學生受災，我駐橫濱辦事處正進一步瞭解遭土石流沖走而行蹤不明的20餘人中有無我國人在內，尚待熱海市政府確認中。

日本部分地區2日起受梅雨鋒面滯留影響降下破紀錄大雨，靜岡縣熱海市約20 人遭土石流沖走下落不明，首相菅義偉下令以人命為最優先進行因應。

外交部表示，大雨靜岡縣熱海市引發土石流，大片房屋及20餘人遭沖走，當地政府正極力搶救中，外交部長吳釗燮瞭解災情後，立即指示台灣日本關係協會秘書長郭仲熙向日本台灣交流協會台北事務所表達關懷慰問之意，同時也指示我國駐橫濱辦事處向熱海市政府致意慰問。

外交部表示，據駐日本代表處及駐橫濱辦事處查報，目前尚無我國僑胞或留學生等國人受災訊息。為慎重起見，駐橫濱辦事處刻正進一步瞭解遭土石流沖走而行蹤不明的20餘人中有無我國人在內，尚待熱海市政府確認中，若有國人受災情形，駐處會立即協助處理。

外交部表示，由於目前正值日本梅雨季節，有可能豪雨成災，外交部及駐日本各單位都會密切注意相關資訊並與日方緊密聯繫，同時視情提供緊急協助，盡力維護旅日國人身家安全。